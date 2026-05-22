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▲李政厚仍舊是舊金山巨人主力，但打擊成績比去年還差。（圖／美聯社／達志影像）

MLB開季至今打完約2個月賽程，打者之間成績差異顯著，尤其日本、韓國2支亞洲強權，打者方面對比很明顯，韓媒《朝鮮體育》發表專文，砲火對準出自國內聯賽KBO的4位巨星：金河成、李政厚、金慧成與宋成文，指出他們跟日本打者相比，打擊成績實在太慘，「反觀日本打者們，正用打擊制霸大聯盟，得從OPS+與wRC+認清現實吧...」日本打者方面，除了大谷翔平、鈴木誠也依舊擁有最頂級火力外，2位大聯盟菜鳥表現也格外搶眼，芝加哥白襪村上宗隆以17支全壘打高居美聯第一、33分打點排名美聯第三，效力多倫多藍鳥的岡本和真，則揮出全隊最多10轟，甚至被認為是負資產的紅襪球星吉田正尚，目前OPS+也超過100。反觀韓國方面，目前在大聯盟的4位打者成績都陷入掙扎，以下為4人成績：金河成（亞特蘭大勇士）：打擊率1成15、0轟、1分打點，OPS.349李政厚（舊金山巨人）：打擊率2成68、3轟、17分打點，OPS為.696金慧成（洛杉磯道奇）：打擊率2成69、1轟、10分打點，OPS為 .682宋成文（聖地牙哥教士）：打擊率2成22、0轟、4分打點，OPS為.611一般來說，OPS.750為聯盟平均值，.675 被視為表現不佳，.600則已經遠低於平均，從數據上看，韓國的這4位野手無疑正處於困境之中。《朝鮮體育》稍早以一篇名為《大衝擊！在韓國是超級巨星的這4人，成績全低於聯盟平均》為主題，表達金河成、李政厚、金慧成與宋成文不及格表現。報導一開頭便辛辣指出：「源自KBO（韓國職棒）的大聯盟韓國打者，在球季初段因為低於聯盟平均、令人慘不忍睹的進攻火力而苦苦掙扎。」文中也提到，這幾位自產的韓國打者OPS+、wRC+全數低於平均線。《朝鮮體育》也分別用一句話評價4人，「金河成仍未走出嚴重低潮」、「李政厚打不出過往爆發力」、「金慧成隨著球季推進，表現呈現下滑。」、「宋成文雖然被視為板凳球員，但也稱不上是合格的代打人選。」隨後韓媒展開檢討，認為長打能力低落，絕對是成績不佳最大原因，「打擊能力普遍低落的原因，絕對要歸咎於長打力不足。特別是全壘打產量太少，導致OPS+和wRC+相對低迷。」韓媒也感嘆道，這就是外界為何會出現：「『KBO最頂尖的打者，到大聯盟都不太行』這種說法的原因。」最後也提到日本打者的耀眼發揮，「另一方面，日本打者們正用打擊制霸大聯盟。」