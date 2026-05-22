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NBA季後賽西區決賽關鍵G3將於台灣時間明（23）日早上8點30分開打，聖安東尼奧馬刺昨在客場以113：122惜敗奧克拉荷馬雷霆，戰成1比1平手。馬刺在老將福克斯（De'Aaron Fox）進入傷兵名單後，卡斯特（Stephon Castle）雖扛下得分重任打出威力，但兩戰累計20次失誤，大賽經驗不足問題恐浮上檯面，加上同為新秀的哈波（Dylan Harper）也在次戰受傷退場，核心文班亞馬（Victor Wembanyama）不免更需老經驗的隊友支援。若靈魂後衛福克斯能盡快回歸，從場邊的定海神針，變成上場穩定軍心，絕對是能影響西決勝利的關鍵。馬刺昨天在西決次戰關鍵第四節還剩1分鐘、僅5分落後尼克的生死關頭，全場砍下高分的二年級生卡斯特（Stephon Castle）在底線與隊友尚帕尼（Julian Champagnie）發生致命的配合誤判，粉碎馬刺追分的希望。卡斯爾在首戰展現壓制力，次戰也有強烈進攻欲望，卻也吞下驚人的9次失誤，兩場比賽累積20次失誤，一舉刷新了NBA季後賽史上「連續兩場比賽最高失誤」的尷尬紀錄，卡斯爾在末節節奏確實完全被對手帶走。雪上加霜的是，馬刺在第二戰進行到中段時，另一名主力新秀哈波（Dylan Harper）在一次激烈對抗後，拉傷右側大腿後側肌群，目前與在隊伍定位相同的老將、28歲的福克斯（De'Aaron Fox）一起列入傷兵名單，G3前都還是「出賽成疑」。針對隊上傷兵，馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）賽後無奈表示，當球隊同時失去多名主要的進攻發動者與戰術核心時，場上球員的體能負荷會面臨極限。隨著哈波與福克斯（De'Aaron Fox）兩大持球點倒下，所有組織進攻與推進重擔全壓在年輕的卡斯特身上，這也是導致他間接被雷霆防守逼出驚人失誤的關鍵因素。更重要的是，馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）在西決兩場都被雷霆死死包夾，「斑馬」雖然還是展現超群的宰制力，但也不免受到影響，因此馬刺藉由後場球員執行大量外線與切入單打，這是卡斯特能否扛住壓力成為關鍵。不過，現年21歲的卡斯特大賽經驗較少，雖然馬刺整隊都相當支持卡斯特的發展，但文班亞馬賽後也表示，「我們絕對需要一些穩定的力量」、「保護好球權、幫助主要的控球手並保持侵略性」。福克斯的傷勢是從季後賽對上灰狼時出現的，強森表示，「他是聯盟中最強韌的球員之一，他從不缺席比賽。他是那種不太談論（疼痛）、也不太表現出來的人。」而西決兩場比賽都在場邊觀賽的福克斯雖在場邊擔任「定海神針」，但如今面對1：1的平手僵局，馬刺或許更需要這位老將回歸賽場。