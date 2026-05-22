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位置 姓名 投打 所屬球隊 投手 林志穎 LHP 合作金庫 郭子銓 RHP 台灣電力 洪澧濛 RHP 台壽霸龍 王宇傑 RHP 台灣電力 郭定泓 RHP 台灣電力 黃柏儒 RHP 合作金庫 雷皓博 RHP 國立體大 林佾葳 RHP 合作金庫 王政浩 RHP 合作金庫 游宗儒 RHP 列特博生技 捕手 吳松勳 R/R 合作金庫 蔡岱霖 R/R 全越運動 蔡瑋泰 R/R 台南市 內野手 陳敏賜 R/R 台壽霸龍 林雨力 R/R 台壽霸龍 李亦崴 R/R 合作金庫 陳聖賢 R/R 台灣電力 鄭俊瑋 R/L 台灣電力 高育瑋 R/L 合作金庫 外野手 黃柏叡 R/R 台灣電力 楊振裕 L/L 合作金庫 潘俊宇 R/R 台壽霸龍 陳孝允 L/L 合作金庫 陳致語 R/L 合作金庫

備受期待的名古屋亞運棒球賽事進入籌備階段，中華棒球培訓隊第三階段第二次集訓24人名單今（22）日正式出爐，由老大哥陳敏賜領軍，搭上王政浩等業餘好手，全力衝擊獎牌。本次名單網羅了來自全國各地業餘成棒隊伍的頂尖戰力，包括合作金庫、台灣電力、台壽霸龍等強權球員皆入選，展現出台灣業餘棒球雄厚的底蘊與爭冠決心。這份培訓名單中不乏擁有豐富大賽經驗的實戰派選手。在投手群方面，合作金庫派出多位強力右投，包括王政浩、黃柏儒及林佾葳等人，而台灣電力則貢獻了郭子銓、王宇傑與郭定泓等好手，整體投手戰力深度相當充足。在野手陣容部分，內野防區由合作金庫與台灣電力的主力選手領軍，包括陳聖賢、鄭俊瑋、李亦崴及高育瑋等好手；外野戰力則由楊振裕、陳孝允與陳致語等具有優異跑打守能力的球員組成，力求在亞運舞台上透過堅強的守備與靈活的打擊策略，與亞洲列強一較高下。本次入選之球員名單如下：本次名單不僅展現了業餘球壇的最高競技水平，也象徵著國內棒球界對於名古屋亞運的高度重視。入選的選手們將在後續的密集培訓中進行戰術磨合，針對不同對手擬定針對性策略。亞運棒球向來是亞洲球壇的兵家必爭之地，這支結合了經驗老將與中生代強打的培訓隊伍，未來將透過一系列高強度移地訓練與友誼賽，持續調整競技狀態。期待這批業餘菁英在亞運賽場上能發揮「拚」勁，為中華隊打出精彩戰役，在國際舞台上爭取最高榮耀。