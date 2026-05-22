備受期待的名古屋亞運棒球賽事進入籌備階段，中華棒球培訓隊第三階段第二次集訓24人名單今（22）日正式出爐，由老大哥陳敏賜領軍，搭上王政浩等業餘好手，全力衝擊獎牌。本次名單網羅了來自全國各地業餘成棒隊伍的頂尖戰力，包括合作金庫、台灣電力、台壽霸龍等強權球員皆入選，展現出台灣業餘棒球雄厚的底蘊與爭冠決心。
精銳盡出 職棒級戰力挹注
這份培訓名單中不乏擁有豐富大賽經驗的實戰派選手。在投手群方面，合作金庫派出多位強力右投，包括王政浩、黃柏儒及林佾葳等人，而台灣電力則貢獻了郭子銓、王宇傑與郭定泓等好手，整體投手戰力深度相當充足。
在野手陣容部分，內野防區由合作金庫與台灣電力的主力選手領軍，包括陳聖賢、鄭俊瑋、李亦崴及高育瑋等好手；外野戰力則由楊振裕、陳孝允與陳致語等具有優異跑打守能力的球員組成，力求在亞運舞台上透過堅強的守備與靈活的打擊策略，與亞洲列強一較高下。
亞運培訓隊完整名單
本次入選之球員名單如下：
集結國內菁英 衝擊亞運金盃
本次名單不僅展現了業餘球壇的最高競技水平，也象徵著國內棒球界對於名古屋亞運的高度重視。入選的選手們將在後續的密集培訓中進行戰術磨合，針對不同對手擬定針對性策略。
亞運棒球向來是亞洲球壇的兵家必爭之地，這支結合了經驗老將與中生代強打的培訓隊伍，未來將透過一系列高強度移地訓練與友誼賽，持續調整競技狀態。期待這批業餘菁英在亞運賽場上能發揮「拚」勁，為中華隊打出精彩戰役，在國際舞台上爭取最高榮耀。
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這份培訓名單中不乏擁有豐富大賽經驗的實戰派選手。在投手群方面，合作金庫派出多位強力右投，包括王政浩、黃柏儒及林佾葳等人，而台灣電力則貢獻了郭子銓、王宇傑與郭定泓等好手，整體投手戰力深度相當充足。
在野手陣容部分，內野防區由合作金庫與台灣電力的主力選手領軍，包括陳聖賢、鄭俊瑋、李亦崴及高育瑋等好手；外野戰力則由楊振裕、陳孝允與陳致語等具有優異跑打守能力的球員組成，力求在亞運舞台上透過堅強的守備與靈活的打擊策略，與亞洲列強一較高下。
亞運培訓隊完整名單
本次入選之球員名單如下：
|位置
|姓名
|投打
|所屬球隊
|投手
|林志穎
|LHP
|合作金庫
|郭子銓
|RHP
|台灣電力
|洪澧濛
|RHP
|台壽霸龍
|王宇傑
|RHP
|台灣電力
|郭定泓
|RHP
|台灣電力
|黃柏儒
|RHP
|合作金庫
|雷皓博
|RHP
|國立體大
|林佾葳
|RHP
|合作金庫
|王政浩
|RHP
|合作金庫
|游宗儒
|RHP
|列特博生技
|捕手
|吳松勳
|R/R
|合作金庫
|蔡岱霖
|R/R
|全越運動
|蔡瑋泰
|R/R
|台南市
|內野手
|陳敏賜
|R/R
|台壽霸龍
|林雨力
|R/R
|台壽霸龍
|李亦崴
|R/R
|合作金庫
|陳聖賢
|R/R
|台灣電力
|鄭俊瑋
|R/L
|台灣電力
|高育瑋
|R/L
|合作金庫
|外野手
|黃柏叡
|R/R
|台灣電力
|楊振裕
|L/L
|合作金庫
|潘俊宇
|R/R
|台壽霸龍
|陳孝允
|L/L
|合作金庫
|陳致語
|R/L
|合作金庫
本次名單不僅展現了業餘球壇的最高競技水平，也象徵著國內棒球界對於名古屋亞運的高度重視。入選的選手們將在後續的密集培訓中進行戰術磨合，針對不同對手擬定針對性策略。
亞運棒球向來是亞洲球壇的兵家必爭之地，這支結合了經驗老將與中生代強打的培訓隊伍，未來將透過一系列高強度移地訓練與友誼賽，持續調整競技狀態。期待這批業餘菁英在亞運賽場上能發揮「拚」勁，為中華隊打出精彩戰役，在國際舞台上爭取最高榮耀。