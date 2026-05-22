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「2026年臺北市國際帕拉桌球精英賽」於近日在中國文化大學大孝體育館正式落幕。本次賽事由運動部指導、中華帕拉林匹克總會主辦，首度升格為國際桌球總會（ITTF）最高等級的「Elite 精英賽」。中華隊在5天賽程中斬獲優異戰績，在單打項目拿下2金2銀`3銅，雙打賽事再進帳2金1銀3銅。其中，巴黎帕運銀牌好手陳柏諺表現亮眼，包辦金、銀、銅3面獎牌；帕運國手田曉雯亦收獲1金1銀。巴黎帕運銀牌好手陳柏諺此役大放異彩，包辦金銀銅牌。受訪時他坦言，這次對手強度蠻高，自己雖對雙打奪金感到開心，但卻也遺憾在單打部分仍有不足之處。陳柏諺自評：「單打部分其實腦袋有點空白，戰術上還需要修正。」他特別感謝團隊支持，「不管是防護員、訓練員還是教練，很多人一直在背後支持，希望未來能繼續爭取亞帕運榮耀。」同樣代表出賽的帕運國手田曉雯，在收獲1金1銀後，針對單打項目的失利進行了深刻的反思。她坦言：「這次因為是精英賽，有更多強敵來參賽。單打的部分覺得可惜，調整上慢了一點。」田曉雯詳細剖析了戰術層面的不足：「對手這次戰術很明確，跟前陣子打二輪時完全不一樣。我在調整上確實比別人慢，也沒耐心。如果在關鍵時刻更有耐心，調整再快一點，絕對有機會打到第五局。第四局中間段其實有追回來一點，我應該要抓住那個時機，再多咬幾分，讓她亂掉，這樣才會有氣勢。」這種對自我競技節奏的深刻反省，也顯示了頂尖選手追求進步的動力。圖說：中華隊巴黎帕運銀牌女雙田曉雯（後）、林姿妤（前）。（圖／中華帕總提供）同樣代表出賽的林姿妤與蘇晉賢則在賽後坦言，雖然在雙打有斬獲，但在單打時，因適應調整較慢而錯失良機。兩人一致認為：「在適應對手與解決困難的能力上，還需要更多實戰磨練。」本次賽會的醫療防護由台北醫院團隊支援。醫師王宥騰受訪時表示，雖然帕拉選手身體狀況特殊，但整體醫療應變皆在掌控範圍內，「我覺得對我來說算偏大同小異，沒有太緊急的狀況。但我們事前針對輪椅運動可能遇到的緊急狀況都有特別注意。」護理師簡慈瑢則分享了觀察心得：「看到他們在場上的投入，真的會覺得『欸，他居然可以做到，跟一般人不一樣。』且他們都非常獨立，坐輪椅、取物都不需要協助，那種對運動的熱情讓我很感動。」這群防護人員也表示，未來將會積極參與更多身心障礙體育賽事，持續守護選手安全。作為ITTF最高等級賽事，本次規格要求嚴苛，需同時備齊比賽場地、熱身場地與練習場地，且一次需容納達30張球桌。中華帕總代理秘書長張富貴感性表示：「這個精英賽的等級跟之前辦的比賽完全不一樣，這等於說是最高級的賽事。這是我們第一次辦規模這麼大的賽事，選手來的都是菁英，有前10名的選手，TT9級也有帕運前3名的選手來台灣。」張富貴指出，本次籌備動用了整隊人力，幸虧文化大學提供彈性空間，才能調度出15張以上無障礙球桌。面對報名人數遠超預期，加上無障礙住宿與運輸的挑戰，張富貴直言：「真的是歷經千辛萬苦，終於順利圓滿。很多選手賽後給予極高評價，競賽經理甚至第一天辦完就要求明年一定要再辦，這對我們是很大的肯定。」賽事期間，大會更安排了「選手之夜」交流活動，讓來自全球22個國家的菁英選手感受臺北的人文魅力。隨著賽事劃下句點，中華帕總強調，本次賽事不僅是為了爭取2026年亞洲帕拉林匹克運動會積分，更是落實「運動平權」與「社會共融」的關鍵一環。期待透過這場國際級賽事的成功舉辦，提升社會大眾對身心障礙運動的理解與支持。