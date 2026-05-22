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效力於KBO韓國職棒韓華鷹的「台灣王子」王彥程，今（22）日於主場大田先發登板迎戰斗山熊，再次對決斗山王牌郭彬。最終王彥程主投7局，寫下在韓職的最長局數成功挑戰自己，加上飆出6K，被敲出5安打失2分，只用了87球相當精簡，好球率破七成。王彥程雖在7局上遭遇滿壘危機，但隊友守備幫忙，最後韓華靠著打線火力串聯，以5：3擊退斗山熊，王彥程也拿下本季第五勝，更是他連續第三次勝投。今天剪了清爽髮型的王彥程不負眾望，除了1局上曾面臨得點圈有人的零星危機外，2、3兩局都輕鬆上演乾淨俐落的三上三下，用極簡的球數一路壓制對手。4局上，王彥程雖被斗山熊開路先鋒朴志訓敲出安打，但隨即用沉重的伸卡球誘導出關鍵雙殺打化解攻勢；5、6局再度展現火燙壓制力，連續抓下出局數。值得注意的是，王彥程此場比賽用球數相當精簡，5局上投完才用52球，6局上單局只用16球。然而，進入7局上，韓華帶著3分領先，王彥程卻遭遇了此役最大亂流，接連被朴志訓、孫兒葉敲出安打，又在對決達茲·卡麥隆時，投出四壞球保送形成無人出局滿壘。隨後斗山老將梁義智一記適時的一壘安打，一舉為斗山熊打破鴨蛋、追回2分，不過王彥程展現「強心臟」，在無人出局一、二壘有人時，他先是親自處理對手的觸擊短打，並精準傳向三壘封殺跑者；隨後再穩穩誘導金基連擊出游擊方向的再見雙殺打，韓華守備完美配合順利守下局數。最後韓華在7局下再次進帳2分，擴大領先優勢，另一邊，斗山熊雖然在8局上再添1分不過後繼無力，韓華靠著超越以往水準的守備能力守住勝利，最後以5：3擊退斗山熊，王彥程也收下勝利。王彥程今天則是在本季第10次先發登板中，創下個人生涯最長的投球局數，以7局失2分，僅被敲5安打、飆6K、1保送、87球寫下新的一頁，他目前已經連三場拿下勝投，更終結了韓華三連敗。