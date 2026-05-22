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由嘻哈天王Jay Park（朴載範）親手打造、More Vision旗下首組嘻哈男團LNGSHOT，今（22）日正式登陸台北大巨蛋！這組平均年齡不到18歲的怪物新人，受邀為中信兄弟本季大巨蛋主場首戰進行開球，四位成員在投手丘上整齊畫一地投出精準好球，博得滿堂彩。其實在昨天就有不少網友發現，在大巨蛋許多粉絲圍著柱子拍照，後來才發現他們是在和柱子上LNGSHOT海報合影，神秘「圍柱儀式」也引起熱議。LNGSHOT於今年1月正式出道，由朴載範全程操刀製作，團名意指「即便成功機率渺小，也要勇敢放手一搏」。團體以嘻哈與R&B為基調，成員包括隊長Ohyul、饒舌擔當Ryul、全能創作才子Woojin，以及被譽為「年輕版小賈斯汀」的15歲混血忙內Louis。四位成員全程參與首張專輯《SHOT CALLERS》製作，強烈的舞台態度與音樂底蘊，讓他們迅速在KPOP圈竄紅。今日在大巨蛋的開球儀式上，四位成員由中信兄弟球員游竣宥、王政順、盧孟揚及吳俊偉負責接捕，團員們展現了絕佳的投球準度，為賽事揭開熱血序幕。除了球場上的熱力演出，賽前大巨蛋內的景象也引發熱烈討論。一名網友在社群平台發文表示：「下午三點大巨蛋一堆人排隊跟柱子合照，這什麼柱子？」並附上大量粉絲圍繞柱子開心的表情。貼文一出立刻引發網友「大巨蛋觀察日記」的熱烈解謎，隨即獲得解答：原來那是LNGSHOT的專屬打卡柱！這場神祕的「圍柱儀式」在粉絲圈（Shotties）引發跟風，許多粉絲聚集在此拍照打卡，現場氣氛熱烈，足見這組新生代嘻哈男團在台灣的高人氣。在LNGSHOT大巨蛋開球的熱潮下，現場還發生了一段溫馨插曲。有粉絲在圍柱打卡時，拾獲了一張不慎掉落在柱子旁、屬於RIIZE成員炤熙（Sohee）的手幅。拾獲者隨即在網上發文呼籲：「炤熙的主人快來帶他回家！」展現了飯圈之間互助友愛的溫暖。從嘻哈男團的熱力開球，到粉絲自發性的圍柱儀式與暖心尋人啟事，今日的台北大巨蛋充滿了屬於KPOP與棒球交織的獨特能量。