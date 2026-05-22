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中信兄弟本周末擔任大巨蛋主場球隊，迎戰聯盟龍頭味全龍，八局上兩隊1：1平手僵局時，劉基鴻打出右外野深遠飛球，當家外野手宋晟睿上演六星級防守美技，在空中延展身體到極限、最後全身形成「大字型」姿勢接殺，讓大巨蛋引爆歡呼聲，球評黃忠義大讚：「他長了翅膀！」中信兄弟本場三局下靠張志豪高飛犧牲打先馳得點，但下個半局羅戈單局挨3安打，被張政禹打進追平分，兩隊一路鏖戰至第8局。中信兄弟第八局換上呂彥青登板，面對首名打者劉基鴻，被敲出右外野深遠飛球，外野手宋晟睿一路狂奔，最終起跳、在空中延展至極限後接殺出局，讓主播、球評頓時驚呼，黃忠義也笑著形容，「他不只是長了翅膀，應該還加了渦輪引擎。」隨後黃忠義也分析這球困難之處，「這球真的很不簡單，最難的點在於追球過程中，完全不能眨眼，基本上一下都不能眨，不然就看不到球了。」宋晟睿本場防守端有超級美技上演，打擊端也在關鍵時刻建功，八局下敲出左外野落地安打，幫助兄弟取得2：1超前。