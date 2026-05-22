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▲拿莫．伊漾九局上代打登場，一棒敲出左外野逆轉兩分砲，率領味全龍單局攻下6分大局，最終逆轉中信兄弟。（圖／味全龍提供）

▲中信兄弟守護神李振昌遭到拿莫．伊漾兩分砲狙擊，一棒被逆轉比分，後續又被安打、觸身球黯然退場。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

中信兄弟本周末於大巨蛋舉行K歌主題日，今（22）日交手味全龍首戰，由羅戈與魔神龍上演精彩投手戰，前八局雙方安打數、得分都一樣，直到第八局當家外野手宋晟睿先上演年度等級接殺，再打進超前分，結果打擊剛復活，投手端就出事，九局上守護神李振昌遭到拿莫．伊漾兩分砲狙擊，一棒逆轉比分，中信兄弟終場2：7輸給味全龍，苦吞本季第24敗，味全龍則豪取6連勝。兄弟第三局先靠張志豪高飛犧牲打先馳得點，但下個半局當家王牌羅戈單局挨3支安打，被張政禹打進追平分，兩隊一路鏖戰至第8局。中信兄弟第八局換上呂彥青登板，面對首名打者劉基鴻，被敲出右外野深遠飛球，外野手宋晟睿一路狂奔，最終起跳上演五星守備美技，下個半局又在一二壘有人時，敲出超前安打。兄弟打線悶了整場，想不到近期回穩的牛棚九局上砸鍋，守護神李振昌先被林孝程敲出安打，隨後1出局時面對代打拿莫．伊漾，被敲出左外野逆轉兩分砲，後續郭天信安打、朱育賢觸身球，兄弟換上錢可倫，好不容易造成2出局，又被2安打、1保送徹底崩盤，包含張政禹清壘安打，單局被味全龍攻下6分。中信兄弟最後半局攻勢中斷，終場2：7輸給味全龍，苦吞本季第24敗，明戰兩隊持續在大巨蛋進行二番戰，賽前將迎接韓國巨星PSY大叔開球。另外兩地賽事，台鋼雄鷹靠王柏融開轟，3：1擊敗統一獅，終止南人季7連敗低潮，樂天桃猿則在主場靠著曾家輝五局好投，3：2力克富邦悍將，曾家輝收下本季第2勝。