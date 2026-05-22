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KBO韓國職棒韓華鷹台灣左投王彥程今（22）日完成本賽季第10場先發，在賽前就被預期要拯救自家牛棚投手，盡可能拉長局數，最後王彥程不負眾望主投7局且只用87球創下生涯新高，還只失2分，拿下連三場先發勝投，幫助終結韓華鷹三連敗慘況。王彥程在下場後展現招牌微笑，教練金卿文則上前給王彥程「大拇指」，兩人隨後碰拳展現好關係，王彥程也有望獲封新綽號「連敗終結者」，持續站穩先發輪值關鍵角色。現在已經擁有「王女婿」、「台灣王子」綽號的王彥程，近期又獲韓媒封「5局公務員」，因為沒看過王彥程在6局前下場，次次都繳出5局以上好投，獲封新綽號。面對在今天賽前吞下三連敗的韓華鷹，一大原因在後援投手集體迷航，連敗期間牛棚防禦率飆高，甚至全體繳出慘不忍睹的9.95防禦率。為了避免陷入四連敗深淵，韓華鷹此役推出陣中狀況火熱的台灣左投王彥程掛帥先發。賽前外界就認為韓華鷹可能考慮到目前牛棚火力不足，加上王彥程上月4日斗山熊時，投出6.1局失3分的成績，且皆非自責分，順利奪下勝投，因此他在今天需要盡可能拉長投球局數，被賦予極高期待。不過，王彥程不僅投完7局完美走下投手丘，還成功挑戰個人韓職生涯最長局數，他在7局上雖遭遇滿壘危機，單局失2分，但隨即回穩，韓華鷹靠著守備順利守住局數，最終韓華鷹以5：3擊退斗山熊。這場勝利也讓王彥程順利收下自本月9日、15日後的第三勝，創造連三場勝投的新里程碑。王彥程下場後終於卸下壓力，在休息區不再扁嘴而是展露招牌微笑，也開心與隊友聊天。總教練金卿文則上前送給王彥程「大拇指」，看來相當滿意王彥程的投球內容，王彥程則在接收到金卿文的讚後，伸出拳頭與金卿文默契「碰拳」，兩人展現不錯的關係。王彥程雖在7局上遭遇失分危機，差一點就拿不到勝投，不過他在比賽結束後仍被韓國轉播台大力稱讚，認為王彥程守住局數功不可沒，加上韓華今天打擊、守備皆出色，才有辦法終止團隊三連敗慘況，而王彥程也有望再加新綽號「連敗終結者」，繼續站穩韓華鷹先發關鍵角色。