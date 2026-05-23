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NBA東區決賽第二戰，紐約尼克隊在主場以109：93再次擊敗克里夫蘭騎士隊，系列賽取得2：0絕對領先。在哈特（Josh Hart）狂砍26分、布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）雙雙繳出雙十成績的帶領下，尼克展現出旺盛的爭冠氣勢。然而，儘管目前在東區呈現「順風順水」的絕佳狀況，但資深球評李亦伸給出冷靜分析，認為尼克隊若想一舉奪冠，恐怕還有極大挑戰。隨著尼克隊以2：0取得領先，外界討論焦點已轉向「尼克是否具備奪冠實力」。然而，針對這個議題，李亦伸給出了出人意料的悲觀答案。球評指出，儘管尼克在東區氣勢如虹，但若對比西區目前出線熱門的奧克拉荷馬雷霆（Thunder）或聖安東尼奧馬刺（Spurs），尼克隊在整體陣容深度與球星統治力上，仍顯得遜色不少，「我的答案是很抱歉，尼克的實力確實不如雷霆與馬刺。」即便闖入總決賽，尼克面對西區強權時，戰術層面的劣勢將會被放大。這也是為何儘管尼克在東決表現亮眼，外界仍對其最終奪冠前景抱持保留態度的原因。將目光拉回騎士隊，雖然目前陷入0：2絕境，但李亦伸認為系列賽尚未蓋棺論定。騎士隊接下來回到主場的第三、四戰至關重要。他強調，騎士總教練阿特金斯（Kenny Atkinson）必須解決兩大關鍵問題。首先是限制布朗森，得找出能有效抑制這位尼克王牌進攻與組織串聯的方法，否則難以扭轉戰局。其次是發揮「雙塔」禁區優勢： 莫布利（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）的雙塔組合在體型上完全壓制唐斯，騎士必須在內線攻防取得絕對優勢，才能將節奏拖入有利於自己的戰場。隨著名氣火熱的火線記者Bradeaux在社群平台發布評論：「如果騎士無法守住接下來的兩個主場，系列賽就結束了。看來哈登（James Harden）恐怕很難再重返總決賽，更別說贏得冠軍。」這番言論反映了許多球迷對於騎士現況的擔憂。這場東區決賽，雖然暫時是尼克隊佔據上風，但對於騎士隊而言，回到克里夫蘭後還有調整的空間。