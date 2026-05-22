我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹的台灣左投王彥程，在今（22）日對陣斗山熊隊的主場關鍵戰役中，全場主投7局只用了87顆球，被敲出5支安打、狂飆6次三振，僅失2分，率領韓華鷹以5：3擊碎斗山熊，不僅強勢中止球隊的3連敗，王彥程個人也喜迎3連勝，並以5勝一舉登頂韓職勝投王。賽後，王彥程受訪時坦言自己還是有點遺憾，因為當時覺得自己可以繼續投下去。此外，他也透露自己有跟大前輩柳賢振討教如何主動表示續投的決心。王彥程此役的驚天好投讓韓國媒體賽後集體陷入瘋狂。韓媒《SPOTV News》在報導中不可置信地驚呼：「韓華鷹這是把『台灣的柳賢振』帶來了嗎？」對他強大的壓制力給予最高讚譽。《Sports Chosun》則以「如果沒帶來王彥程該怎麼辦……年薪1.5億韓元的亞援投手，已是韓華王牌」為題，直言在韓華先發輪值因低潮與傷兵面臨崩盤危機時，是王彥程隻手救了整座大田。另一家主流媒體《Xportsnews》也大力激讚這是「『1.5億的奇蹟』台灣特級左投又救了球隊」。此役韓華鷹在首局就發動攻勢，靠著洋砲的三壘安打與文賢振的適時護送先馳得點。王彥程在前6局更將斗山打線玩弄於股掌之間，兩度送出三上三下。直到第7局雖一度面臨滿壘危機，但王彥程隨即展現強心臟，誘使對手擊出關鍵雙殺打，僅失2分安全下莊。隨後韓華鷹打線則展現極高的專注力，李到潤、金泰延在6局下2人出局後連續敲安拉開比分，7局下更趁著斗山熊單場狂送3次失誤的機會，一舉奠定勝基。這也讓韓媒《MyDaily》賽後辛辣狠酸：「王彥程『KKKKKK』7局好投並列勝投王……斗山單場3失誤是真的嗎？」賽後，韓華鷹傳奇總教練金卿文對王彥程的表現讚不絕口，甚至罕見地在媒體面前豎起大拇指表示：「無庸置疑，王彥程作為先發投手，在這7局裡完美地履行了他的職責，是今晚贏球的第一功臣。」金卿文同時也大讚打線：「在需要追加分數的緊要關頭，球員們在兩出局後依然沒有放棄、展現高昂的集中力打下打點，這點非常值得稱讚。」這場勝投不僅讓王彥程以2.72的防禦率高居韓職防禦率榜第三，讓他與聯盟頂級洋投及本土王牌平起平坐。王彥程在賽後受訪時，展現出極強的勝負欲與野心。王彥程表示：「今天投完7局才用了87球，我的身體狀態感覺非常好，當時真的覺得自己可以繼續投下去。」王彥程甚至透露，當時在休息區內心非常糾結，很想主動走向教練團爭取續投第8局，但最後因為猶豫而作罷，心裡留下了小小的遺憾。不過，他也笑著表示，賽後已經針對這個狀況與隊上的傳奇大前輩柳賢振進行了交流與討教。王彥程說：「我和柳賢振前輩聊過了，吸取了前輩的經驗。下次如果再遇到這種體力還很充沛的狀況，我一定會主動走過去跟監督爭取繼續投下去。」目前韓華鷹以21勝24敗暫居聯盟第7，與並列第五的SSG登陸者、斗山熊僅剩1場勝差。明日韓華鷹將推出傷癒復出的洋投懷特（Owen White）掛帥先發，全力挑戰拿下對戰斗山熊的系列賽勝利。