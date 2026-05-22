我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳俊偉近日復出投出好表現，下半季可能得在更重要局面下登場。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

中信兄弟今（22）日在大巨蛋迎戰賽前5連勝的味全龍，靠當家王牌羅戈一夫當關7局僅失1分好投，前段戰仍能與聯盟龍頭鏖戰，八局下還順利打進超前分，想不到打擊端才剛走出11打數1安打低潮，就換投手端失守，九局上守護神李振昌砸鍋、後續被串聯安打，單局被狂攻6分，終場2：7吞敗，本季每當打擊端復活，就換投手砸鍋，投手端回穩時，打擊遭到壓制，宛如陷入「輸球迴圈」。中信兄弟本場賽後戰績來到11勝24敗1和，從過去2年連緒豪奪全年度第一，中信兄弟戰績光速殞落，讓外界始料未及。黃衫軍靠洋投緊咬比分，打線卻不給力，前七局有5次站上壘包、合計11次得點圈打擊機會，完全沒有安打演出，只靠張志豪高飛犧牲打換回1分，第八局宋晟睿好不容易美技、超前安打，把球隊氣勢帶到最高點，結果最後半局，老牌終結者李振昌出狀況，被代打拿莫．伊漾兩分砲狙擊，一棒逆轉比分。本場坐雲霄飛車似的過程，宛如中信兄弟本季縮影，從開幕戰領先到再見觸身球輸球，兄弟本季打擊端OPS+97.2，還遠勝樂天桃猿的81，但因為團隊投手端ERA+低到僅有75.3，目前前36場打完竟然只有11勝，上半季戰績要逆轉只能仰賴奇蹟。在打擊端火力不及平均情況下，投手端無法穩定守住勝利成為一大關鍵，去年中信兄弟牛棚就有傷病、年齡層過高風險，本季一次全部發生，直接拖垮球隊戰績，只能期待近期回歸的「小黑」吳俊偉早日重拾身手，另外去年上半季一度榮登救援王的黃恩賜，下半季能否回歸，也成為黃衫軍能否上演逆襲、再度打進季後賽的關鍵。