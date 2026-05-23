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▲馬刺隊年輕主控卡斯特（Stephon Castle）在西決G2中面對雷霆隊的重兵看防，西區決賽兩戰合計出現多達20次失誤。（圖／路透／達志影像）

▲斯特若能證明自己已經從錯誤中學到教訓，調整傳球視野與決策速度，將成為扭轉戰局的關鍵。（圖／路透／達志影像）

NBA西區決賽陷入白熱化，聖安東尼奧馬刺隊與奧克拉荷馬雷霆隊的正面對決成為焦點。外界高度關注馬刺在系列賽陷入落後，且主力控衛福克斯（De'Aaron Fox）與哈珀（Dylan Harper）可能缺陣的情況下，G3該如何突圍？對此，資深球評李亦伸給出信心喊話，認為馬刺隊陣中的年輕控衛卡斯特（Stephon Castle）只要能修正不必要的失誤，馬刺隊絕對有能力在主場取勝，甚至拿下系列賽。雷霆隊在防守文班亞馬（Victor Wembanyama）時，祭出了包含拱、踹、拉、扯等高強度的身體對抗策略，成功壓制了這位超級新人的發揮。面對外界擔憂尺度問題是否會影響比賽，李亦伸語氣堅定地表示：「尺度不是問題，這就是季後賽籃球！」文班亞馬身為馬刺核心，勢必會遭受到對手重兵看守與層層身體對抗，目的就是要讓他遠離禁區。李亦伸讚賞文班亞馬面對媒體展現出的成熟態度：「他認清了這就是季後賽的對抗本質。」他對文班亞馬充滿信心，認為只要他能克服這種力量型的身體對抗，在禁區展現宰制力，馬刺隊依然是那支強大的馬刺隊。一個備受關注的焦點是馬刺新秀後衛卡斯特。在前兩場比賽中，卡斯特累計發生20次失誤，平均每場高達10次，這無疑對馬刺的攻勢造成巨大負擔。然而，球評直言：「不必過度擔心！」針對卡斯特的失誤問題，李亦伸分析：「這屬於『菜鳥級』的低級失誤，而非受迫性失誤。」他指出，20次失誤中，約有一半是企圖由中路傳導給文班亞馬時遭到搶斷，這些球路是可以通過錄影帶檢討與戰術溝通來避免的。他強調，這不是體能下滑，也不是因為缺少福克斯或哈珀兩名老將後衛造成的壓力，而是心態與經驗需要沈澱。只要卡斯特能經由教練團協助，學會避開危險的傳球路線，關鍵時刻減少致命失誤，第三戰馬刺絕對有勝算。儘管目前系列賽處於劣勢，且面臨主力後衛缺陣的陣容不完整問題，李亦伸仍舊看好馬刺能夠贏下西區決賽。重點在於馬刺能否在G3打得更細膩，尤其是在關鍵時刻控制住那「致命的3到4次失誤」。隨著系列賽移師馬刺主場，文班亞馬將面對雷霆隊持續的高強度防守，而卡斯特若能證明自己已經從錯誤中學到教訓，調整傳球視野與決策速度，這組新星雙人組將成為扭轉戰局的關鍵。李亦伸最後強調：「我一點也不擔心馬刺的現況，只要他們能克服對抗，馬刺就是會贏下這個系列賽！」