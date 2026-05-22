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中信兄弟本季表現陷入低谷，陣中王牌洋投羅戈再度與勝投擦身而過。在今（22）日對戰味全龍的賽事中，羅戈再度展現強大宰制力，繳出6局失1分的好投，不料牛棚再次失火，最終球隊以2：7落敗，他無緣勝投。數據顯示，羅戈本季9場先發中，竟有8場達成「優質先發」（QS），卻僅僅拿下2勝，如此慘烈的「問天」運氣，讓球迷心碎不已，網路上更出現「羅戈出淤泥而不染」的悲涼感嘆。回顧羅戈本季的數據，簡直是職棒賽場上的「悲情教科書」。根據統計，他本季9次先發登板，繳出優質先發（投滿6局、自責分3分以內）的場次高達8場，防禦率僅維持在2.83的優異水準。然而，與之形成強烈對比的是，他至今僅獲得2場勝投，其餘賽事不是慘遭牛棚放火，就是球隊打線熄火，呈現嚴重的投打失衡。在今日的比賽中，羅戈面對味全龍再度燃燒，主投6局僅被敲出5支安打，失掉1分自責分，退場時球隊領先1分。無奈牛棚在後段崩盤，李振昌、錢可倫等後援投手未能守成，導致球隊在9局上崩盤被灌進6分，羅戈的好投最終淪為空響，只能對著球場無奈嘆氣。羅戈在本季屢屢繳出精采表現，卻始終換不來一場勝投，讓大批死忠球迷感到極度不捨。賽後網路上哀鴻遍野，球迷紛紛留言表示：「已經不是明天會更好了，是明年會更好！」、「羅戈要拿勝投真的太難」、「羅戈，我心疼你了」。更有球迷以「出淤泥而不染」形容羅戈在目前戰績低迷的兄弟隊中，依然堅持高品質投球的職業態度。事實上，中信兄弟本季投打嚴重失調，即使投手群能夠穩定局數，牛棚的穩定性與打線的支援火力依舊是球隊亟需解決的沉痾。數據不會騙人，羅戈平均每局被上壘率（WHIP）低至1.11，展現了頂級先發投手的價值，但如何將這種個人表現轉化為團隊勝利，是中信兄弟教練團目前最嚴峻的考驗。若無法解決牛棚後段放火及打線缺乏支援的「問天」惡性循環，恐將持續消耗球隊核心洋將的戰力與心志。