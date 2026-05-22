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中華職棒今（22）日上演激烈的「龍象大戰」，戰況在第九局發生戲劇性轉折！味全龍隊在九局上吹起反攻號角，單局灌進6分大局，終場以7：2逆轉擊敗中信兄弟。比賽中，轉播畫面意外捕捉到味全球員林孝程在跑壘後，因換氣過度、疑似引發過度換氣症候群，回到休息室後必須對著塑膠袋大力吸氣的畫面，引發球迷熱議。比賽進入九局上半時，中信兄弟原以2：1領先，但林孝程先是以安打上壘點燃火種，隨後替補上陣的「大師兄」拿莫·伊漾一棒轟出2分砲，瞬間將比分反超為3：2。氣勢大開的味全龍隊隨即展開猛攻，包含劉基鴻、張政禹等人的關鍵安打，單局瘋狂挹注6分，讓現場觀眾見證了一場震撼的逆轉秀。然而，在劇烈跑壘與高強度的攻防後，林孝程回到休息室時，被轉播鏡頭捕捉到疑似出現換氣過度症狀，必須對著塑膠袋進行吸吐動作。這一幕讓不少球迷擔心，紛紛在網上關切其身體狀況。針對林孝程的狀況，體育醫學專家指出，過度換氣通常是因為情緒激動或激烈運動導致呼吸過快，造成血液中二氧化碳濃度過低。透過對著塑膠袋吸吐，能增加空氣中的二氧化碳含量，幫助血液酸鹼值恢復平衡，讓呼吸節奏回穩。許多球迷看完畫面後紛紛留言調侃又心疼：「真的是人在前面跑，氣在後面追！」、「九局上那一波跑壘真的太拚了」、「看到他那樣吸氣真的嚇死人」。林孝程在休息室對著塑膠袋套頭吸氣的畫面，也成為本場賽事激烈的最佳寫照。這場龍象大戰的結局，對中信兄弟球迷而言無疑是晴天霹靂。九局上牛棚遭味全龍血洗，原本優勢瞬間化為烏有，終場慘吞敗仗。社群平台上哀鴻遍野，不少兄弟粉絲崩潰留言：「當爪迷看到九局上後的樣子，真的快斷氣了！」、「本周又要全敗？已經不想面對了」。