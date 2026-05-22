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中信兄弟今（22）日在大巨蛋擔任主隊對決味全龍，不料只要得點圈有人進攻就熄火，超過10次得點圈機會，卻只有3局下張志豪的犧牲飛球、宋晟睿8局下的一壘安打進帳2分，其他得分機會皆沒把握住，加上9局上被味全龍一波6分攻勢逆轉，最後以2：7輸球讓球迷超崩潰，大喊「得點圈真的有毒」、「得點圈拜託加油啊！」表達不解與失望。中信兄弟今天在大巨蛋盛大舉辦主場日，2局下首位打者陳俊秀擊出二壘安打，隨後靠著幾顆滾地球犧牲讓陳俊秀上到三壘，宋晟睿卻遭到三振出局，結束該局進攻。兄弟在3局下先馳得點，由張仁瑋一壘安打開啟攻勢，岳政華二安順勢進攻到二三壘，而扛下第三棒的張志豪一顆中外野犧牲飛球，護送隊友回來得分，但在三壘有人時，陳俊秀選到四壞後，王威晨隨即遭到三振出局。接著兄弟在5局下、7局下依然有攻佔得點圈，但都無功而返，直到8局下宋晟睿在一二壘有人時，擊出左外野高飛球，讓二壘跑者回本壘搶下超前分。不過9局上味全龍氣勢再起，兄弟換上老將李振昌卻只抓到1個出局數，接替的新秀投手錢可倫也不敵攻勢，被張政禹「一棒定江山」，敲出帶有3分打點的二壘安打，最終兄弟無力回擊，以2：7落敗。中信兄弟只要人在得點圈，打擊就突然熄火的狀況在此場比賽層出不窮，共累積超過10次得點圈機會，最後卻只進帳2分，讓球迷相當失望，紛紛崩潰喊「得點圈拜託加油啊！」、「得點圈三個滾地......」表示遺憾。不過也有球迷狠批，「得點圈打擊好像要他們的命一樣」抒發憤怒情緒，認為兄弟的得點圈打擊成效真的不佳，「上到得點圈後就突然不會打球了…」不解與疑惑湧上球迷心頭。而兄弟今天唯一一次得點圈機會靠著安打送隊友回壘包的，只有宋晟睿一人，不過9局馬上被味全龍6分反擊，也讓網友在Threads上痛心發文，「宋88得點圈打一隻安打就開心到彷彿贏了全世界的我根本就是小丑」，對於兄弟無法守成相當失望。