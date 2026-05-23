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勇士目前的策略是「重置（Reset）」而非徹底拆解整支球隊

▲勇士隊能在過去十多年維持強盛，柯瑞（Stephen Curry）的理性與無私是最大關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

與格林（Draymond Green）達成一份長期的續約協議

格林在市場上並不是熱門球員

▲勇士隊下一個合乎邏輯的步驟，是與格林（Draymond Green）達成一份長期的續約協議。（圖／美聯社／達志影像）

市場普遍預期球隊將鎖定一名「全能型鋒線球員」

勇士不會選控衛，但很多支球隊想要選控衛

▲勇士在今年選秀會上持有第11順位籤，市場普遍預期球隊將鎖定一名「全能型鋒線球員」。密西哥大學前鋒蘭德伯格（Yaxel Lendeborg）是目標之一。（圖／美聯社／達志影像）

即便波爾津吉斯與霍福德皆有回歸意願，但球隊幾乎不可能同時簽回兩人

至於小柯瑞，預計下賽季也不會佔用勇士的球員名單名額