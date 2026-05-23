隨著金州勇士隊在附加賽中遭到鳳凰城太陽隊淘汰，結束了令人失望的賽季，球團內部已正式進入球隊歷史的新篇章。根據《舊金山標準報》資深記者川上（Tim Kawakami）的報導，勇士總教練科爾（Steve Kerr）已將本賽季定調為球隊的「轉折點」。為了重返競爭行列，勇士隊已擬定四大關鍵方針，其中引發關注的是陣容的大換血，包括波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）組成的「綠軍雙塔」恐無法同時回歸，而「小柯瑞」塞思·柯瑞（Seth Curry）下賽季也預計將不會獲得續約名額。
方針一：圍繞柯瑞進行陣容「重置」而非重建
勇士隊能在過去十多年維持強盛，柯瑞（Stephen Curry）的理性與無私是最大關鍵。柯瑞明確表示，球隊不需要每天把「奪冠」掛在嘴邊，而是需要回到基本面，重新建立具備競爭力的文化。勇士目前的策略是「重置（Reset）」而非徹底拆解整支球隊，在保證柯瑞競爭力的前提下，透過引進更年輕、更健康的球員，讓球隊至少能回到西區前段班的行列。
報導中認為，柯瑞士可能是促成改變的推手，「他（柯瑞）也想要也需要一些改變；但他希望這一切都能在科爾完全支持的情況下進行，並且科爾關於分享球權和團隊化學反應的理念仍然至關重要。而這正是勇士隊未來幾個月工作的重點。」穿上表示，勇士可能不需要為了與雷霆或馬刺的七場系列賽而拼盡全力。這並不現實。但勇士可以嘗試重整旗鼓——透過更犀利的表現和更年輕、更健康的球員讓自己躋身西部頂級球隊的行列。
方針二：格林續約成優先任務，目標降低豪華稅
勇士隊下一個合乎邏輯的步驟，是與格林（Draymond Green）達成一份長期的續約協議。格林擁有2026-27賽季的球員選項，價值約2770萬美元。球團希望藉由簽下一份年薪約1800至2000萬美元的複數年合約，既能確保這位防守大將留隊，又能降低球隊的薪資壓力，從而避開高昂的豪華稅，騰出更多補強空間。
川上表示，格林在市場上並不是熱門球員，所以他離隊的可能性不大，勇士也需要格林，因為他們沒有好的替代方案，雙方各取所需是合理推測。
方針三：選秀瞄準年輕鋒線戰力
勇士在今年選秀會上持有第11順位籤，市場普遍預期球隊將鎖定一名「全能型鋒線球員」。考慮到目前陣中的巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）仍在傷病復健期，勇士急需補充年輕的兩端戰力。目前雷根大學的阿門特（Nate Ament）、密西根大學的蘭德柏格（Yaxel Lendeborg）以及曾在澳洲聯賽磨練的洛培茲（Karim López），都被視為勇士重點考察的目標。
川上指出，勇士不會選控衛，但很多支球隊想要選控衛，這對於灣區來說是一大利多，他們有機會選到自己想要的人。
方針四：揮別傷病隱憂，精簡陣容深度
勇士隊本季深受傷病困擾，這也讓教練團在調度上捉襟見肘。為了避免重蹈覆轍，球隊將採取更嚴謹的人事布局。記者指出，即便波爾津吉斯與霍福德皆有回歸意願，但球隊幾乎不可能同時簽回兩人；此外，若梅爾頓（De'Anthony Melton）拒絕執行球員選項，勇士亦不太可能開出高價爭奪；至於小柯瑞，預計下賽季也不會佔用勇士的球員名單名額。
勇士隊這次的休賽季策略非常明確：不求在短期內直接挑戰雷霆或馬刺等西區強權，而是先透過精簡陣容、減輕薪資負擔與引進年輕體能，讓球隊回到正確的競爭軌道上。對於總教練柯爾與總管鄧利維（Mike Dunleavy）而言，未來幾個月的陣容調整，將是決定勇士王朝能否浴火重生的關鍵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士隊能在過去十多年維持強盛，柯瑞（Stephen Curry）的理性與無私是最大關鍵。柯瑞明確表示，球隊不需要每天把「奪冠」掛在嘴邊，而是需要回到基本面，重新建立具備競爭力的文化。勇士目前的策略是「重置（Reset）」而非徹底拆解整支球隊，在保證柯瑞競爭力的前提下，透過引進更年輕、更健康的球員，讓球隊至少能回到西區前段班的行列。
報導中認為，柯瑞士可能是促成改變的推手，「他（柯瑞）也想要也需要一些改變；但他希望這一切都能在科爾完全支持的情況下進行，並且科爾關於分享球權和團隊化學反應的理念仍然至關重要。而這正是勇士隊未來幾個月工作的重點。」穿上表示，勇士可能不需要為了與雷霆或馬刺的七場系列賽而拼盡全力。這並不現實。但勇士可以嘗試重整旗鼓——透過更犀利的表現和更年輕、更健康的球員讓自己躋身西部頂級球隊的行列。
勇士隊下一個合乎邏輯的步驟，是與格林（Draymond Green）達成一份長期的續約協議。格林擁有2026-27賽季的球員選項，價值約2770萬美元。球團希望藉由簽下一份年薪約1800至2000萬美元的複數年合約，既能確保這位防守大將留隊，又能降低球隊的薪資壓力，從而避開高昂的豪華稅，騰出更多補強空間。
川上表示，格林在市場上並不是熱門球員，所以他離隊的可能性不大，勇士也需要格林，因為他們沒有好的替代方案，雙方各取所需是合理推測。
勇士在今年選秀會上持有第11順位籤，市場普遍預期球隊將鎖定一名「全能型鋒線球員」。考慮到目前陣中的巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）仍在傷病復健期，勇士急需補充年輕的兩端戰力。目前雷根大學的阿門特（Nate Ament）、密西根大學的蘭德柏格（Yaxel Lendeborg）以及曾在澳洲聯賽磨練的洛培茲（Karim López），都被視為勇士重點考察的目標。
川上指出，勇士不會選控衛，但很多支球隊想要選控衛，這對於灣區來說是一大利多，他們有機會選到自己想要的人。
勇士隊本季深受傷病困擾，這也讓教練團在調度上捉襟見肘。為了避免重蹈覆轍，球隊將採取更嚴謹的人事布局。記者指出，即便波爾津吉斯與霍福德皆有回歸意願，但球隊幾乎不可能同時簽回兩人；此外，若梅爾頓（De'Anthony Melton）拒絕執行球員選項，勇士亦不太可能開出高價爭奪；至於小柯瑞，預計下賽季也不會佔用勇士的球員名單名額。
勇士隊這次的休賽季策略非常明確：不求在短期內直接挑戰雷霆或馬刺等西區強權，而是先透過精簡陣容、減輕薪資負擔與引進年輕體能，讓球隊回到正確的競爭軌道上。對於總教練柯爾與總管鄧利維（Mike Dunleavy）而言，未來幾個月的陣容調整，將是決定勇士王朝能否浴火重生的關鍵。