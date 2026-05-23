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中信兄弟今（23）日第九局投手大崩盤、單局被狂攻6分，2：7慘被味全龍逆轉。轉播該場賽事的球評黃忠義，，黃忠義感嘆地說，「對戰績不佳的球隊而言，更應該隨時做好出牌準備，當時才1分落後、2出局，決掉劉基鴻根本沒有後續。」黃衫軍本場與第一的味全龍一路鏖戰，第八局甚至打進超前分，只要守下最後半局就能止敗，結果守護神李振昌被拿莫·伊漾打出兩分砲逆轉，後續又被敲安、觸身球，才換上錢可倫，解決首棒打者陳子豪後，下一棒的劉基鴻是右打，但兄弟並未選擇換投，結果被劉基鴻敲安延續攻勢，一口氣再丟4分，釀成單局丟6分大巨蛋慘案。黃忠義提到，沒有投手不會掉分，李振昌被打出全壘打後，如何收拾接下來的危機才是重點。「錢可倫對左打拿到出局數後，是否可以再換上一位右投手來面對劉基鴻呢？這部分值得大家思考。」劉基鴻本季對右投打擊率2成44、對左投則為2成40，就打擊率上差異不大。黃忠義強調，兄弟好不容易打出氣勢，被用全壘打再超前，球員當下心態還是想趕快打回來，但一口氣被攻下6分，輸1分跟5分天差地遠，「氣勢瞬間就沒了。」至於有觀點提到兄弟沒換下錢可倫，是因為考量到劉基鴻後面是連續3位左打，包含李凱威、張政禹跟林孝程。「那最後結果呢？2：7才派出蔡齊哲收尾，我真的覺得都晚了。」黃忠義認為，當時已經2出局，沒必要去想後面的打者是左打還右打，應該專注於解決劉基鴻這棒就好。中信兄弟本場被逆轉輸球後，苦吞本季第24敗，黃忠義最後感嘆地說，戰績不佳的球隊更應該提早出牌，而不是被動等待局勢，「一個球季很漫長，兄弟教練團要想到，還有明天、後天的比賽要打，2：3輸球，球員心態會想討回來，像最後輸到5分，整個氣勢就不好了。」