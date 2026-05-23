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NBA官方於今（23）日正式公佈2025-26賽季年度防守陣容（NBA All-Defensive Team），聖安東尼奧馬刺隊超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）以全票入選之姿，強勢領銜年度防守第一隊。而目前正於西區決賽與馬刺隊激烈交鋒的與雷霆隊霍姆葛倫（Chet Holmgren），也入選第一隊，明尼蘇達灰狼中鋒貝爾（Rudy Gobert）同樣也進入到陣中。本次年度防守第一隊的投票中，文班亞馬獲得了全數100張選票的第一隊提名，這對於身為本季「年度最佳防守球員」（Defensive Player of the Year）的他來說，可說是實至名歸。這位身高7呎4吋的超級中鋒，本季不僅以場均4.0次阻攻傲視群雄，且該數據更是排名第二的騎士隊莫布里（Evan Mobley，場均1.9次）的兩倍之多。在他的坐鎮下，馬刺隊本季繳出了全聯盟第三佳的防守效率值。這是文班亞馬三年NBA生涯中，第二次入選年度防守第一隊。他在2024年便曾創下歷史，成為聯盟史上首位獲此殊榮的新秀；上賽季則因血栓問題導致出賽場次不足46場而失去資格，本季強勢回歸，再次證明他在禁區的宰制能力。除了文班亞馬與霍姆葛倫外，入選年度防守第一隊的球員還包括底特律活塞隊的湯普森（Ausar Thompson）、明尼蘇達灰狼隊的戈貝爾，以及波士頓塞爾提克隊的懷特（Derrick White）。至於年度防守第二隊，名單則包含：多倫多暴龍隊巴恩斯（Scottie Barnes）、奧克拉荷馬雷霆隊華勒斯（Cason Wallace）、邁阿密熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）、紐約尼克隊阿努諾比（OG Anunoby）、亞特蘭大老鷹隊：丹尼爾斯（Dyson Daniels）。與文班亞馬一同入選第一隊的霍姆葛倫，此次獲得了93張第一隊選票。作為年度最佳防守球員票選的第二名，霍姆葛倫本季成功帶領雷霆隊打出全聯盟防守效率值最佳的表現，這也是他職業生涯首次入選年度防守陣容。這兩位目前正於西區決賽展開頂尖對決的年輕內線，今日暫時放下火藥味，一同寫下聯盟防守史的新篇章。隨著這項榮譽的揭曉，不僅確認了兩人在當代NBA防守端的領先地位，也為馬刺與雷霆的系列賽增添了更多話題性。