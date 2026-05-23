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根據美國媒體《NBC Sports》發布的最新官方數據，聖安東尼奧馬刺隊與奧克拉荷馬雷霆隊在西區決賽第二戰的史詩對決，全場平均吸引了高達1010萬名觀眾收看，一舉打破NBA歷史紀錄，成為史上觀看人數最多的分區決賽第二戰。比賽尾聲更一度衝出1220萬人的最高峰值。兩隊今日在馬刺主場進行關鍵第三戰，知名名嘴A·史密斯（Stephen A. Smith）則在賽前直接點破了馬刺隊的最大缺點，並獻策：「啟動多人輪流控球的機制」。這項收視神話很大程度得歸功於第一戰雙方鏖戰至二度延長、最終馬刺以122：115 險勝的血戰，徹底勾起了全美球迷的狂熱。而兩隊陣中的球星更是票房保證。馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama），在前兩戰繳出場均31.0分、20.5籃板、4.5助攻與3.5阻攻，外帶53.7%命中率與44.4%的不科學三分命中率。雷霆27歲的例行賽連霸MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則繳出場均27.0分、10.5助攻、3.0抄截與93.3%的無解罰球率。兩大超新星撕裂防線的對決，讓今晚移師聖安東尼奧主場的第三戰，具備了再度刷新歷史收視天花板的極大潛能。在收視神話與斑馬大殺四方的背後，馬刺隊悄悄埋下了致命的危機。在第2戰不幸吞敗後，兩隊目前系列賽戰成1：1平手，馬刺在前兩場比賽中竟瘋狂累積了44次團隊失誤，足足比雷霆隊多了19次。其中重災區，莫過於馬刺上季的最佳新秀卡斯爾（Stephon Castle）。由於馬刺明星主控福克斯（De'Aaron Fox）因腳踝扭傷缺陣，加上另一名後場要角哈珀（Dylan Harper）在第二戰中途拉傷大腿，年僅21歲的卡斯爾被迫推上火線、越級承擔全隊的組織控球重任。結果在雷霆全聯盟最強的窒息式包夾防守下，卡斯爾在第一戰與第二戰分別交出了11次與9次失誤，兩場比賽瘋狂發生20次失誤，直接寫下了NBA季後賽歷史上，分區決賽前兩戰單一球員的最慘烈失誤紀錄。針對馬刺目前面臨的失誤泥淖，美國ESPN權威名嘴A·史密斯（Stephen A. Smith）在《SportsCenter》節目中一針見血地指出，馬刺想要在第三戰成功捍衛主場、跨越衛冕軍雷霆，除了必須在身體對抗上展現能與雷霆抗衡的強硬外，首要任務就是必須立刻制止這場失誤災難。「卡斯爾兩場比賽發生了20次失誤，因為在福克斯受傷的情況下，他被迫打了一個他不習慣的組織位置。」史密斯在節目中公開給出戰術建議：「馬刺必須找到解套方法，他們不能再讓卡斯爾一個人扛球權，而是要輪流控球。甚至在某些進攻回合中，直接把球權交給文班亞馬來發動，保護這名年輕後衛免於持續犯錯。只要馬刺能減少失誤，並確保球隊在對抗哨音上維持侵略性，他們在主場絕對有能力拿下勝利。」