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NBA西區決賽G3開打前，聖安東尼奧馬刺隊迎來重大傷病更新消息，根據ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息，馬刺隊兩大主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）與哈珀（Dylan Harper）皆已獲准出戰；反觀奧克拉荷馬雷霆隊「二當家」威廉斯（Jalen Williams）因腿後肌傷勢確定將缺席G3。馬刺隊先前因傷病問題備受考驗。明星後衛福克斯因腳踝傷勢缺席了系列賽前兩戰，但在今日賽前的投籃練習中，他已能參與投籃訓練，狀態恢復良好。另一名新秀哈珀則是在G2因內收肌受傷，賽前一度被列為出賽成疑（game-time decision），令球迷相當擔心。所幸在今日最新醫療評估後，馬刺官方證實福克斯與哈珀雙雙解除傷病限制，獲准在第三戰歸隊披掛上陣。兩人的回歸將大幅緩解馬刺在後場調度上的燃眉之急，為球隊力拚主場勝利注入強心針。相較於馬刺的利多，雷霆隊則遭遇嚴峻打擊。當家後衛威廉斯在系列賽前便飽受腿後肌問題困擾，儘管在第一戰雙延長的苦戰中仍堅持打了超過37分鐘，但他在第二戰開賽僅7分鐘後便因傷退場，當時轉播畫面更拍到他左大腿包紮冰袋的畫面。儘管威廉斯最初被列為每日觀察名單（day-to-day），且一度被標記為出賽存疑，但根據最新醫療報告，他的傷勢狀況並未好轉，確定將缺席周六進行的第三戰。這位核心球員的缺陣，無疑將對雷霆隊的進攻端造成重創，勢必迫使總教練在後場人選上做出被迫性的調整。目前西區決賽雙方戰成1勝1敗平手。前兩場賽事的勝負差距皆在10分以內，且首戰更歷經雙延長賽才分出勝負，顯示兩隊實力相當接近。隨著馬刺隊兩大主力歸位，以及雷霆隊痛失先發戰將，第三戰的勢力天平是否會出現傾斜，已成為全球NBA球迷關注的焦點。