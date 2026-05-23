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底特律老虎隊（Detroit Tigers）台灣強打李灝宇今（23）日隨隊在客場迎戰巴爾的摩金鶯隊（Baltimore Orioles）的比賽中表現出色。擔任先發二壘手、打第九棒的李灝宇，前4局已經擊出2支安打，並貢獻2分打點，成為老虎隊進攻端的關鍵人物，幫助球隊以4：3在四局上重新取得領先，表現獲得底特律在地媒體高度讚賞。李灝宇今日的火燙手感從第三局開始點燃。在兩出局的情況下，面對金鶯隊投手巴希特（Chris Bassitt），先是蓋奇·沃克曼（Gage Workman）擊出二壘安打，緊接著李灝宇把握機會，擊出中外野方向的二壘安打，幫助老虎隊先馳得點，以2：0取得領先。比賽進入第四局，老虎隊進攻再起，靠著瑞利·格林（Riley Greene）、史賓賽·托克森（Spencer Torkelson）串聯安打、以及麥金斯特里（Z. McKinstry）滾地球造成野手選擇追平比分後，李灝宇再次站上打擊區。面對一顆伸卡球，李灝宇擊出一記三壘方向的滾地球，由於擊球時機與節奏掌握得宜，金鶯隊三壘手梅奧（Coby Mayo）甚至無法傳球，形成內野安打，並送回超前分，將比分改寫為4：3。李灝宇今日的表現引起媒體關注，記者傑克·里爾（Jake Rill）與馬特·魏里奇（Matt Weyrich）等人在社群平台上紛紛點名盛讚。里爾特別形容李灝宇那支超前比分的慢速滾地球非常聰明；曾3度榮獲密西根最佳播報員的佳利（Brad Galli）則直言：「李灝宇今晚的表現真的非常搶眼（Hao-Yu Lee is having a night for the Tigers）。」Brad Galli李灝宇目前2打數已擊出2支安打，包含1支二壘安打，這兩支關鍵安打合計為球隊貢獻2分打點。他的打擊率上升至2成26。