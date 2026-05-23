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NBA西區冠軍賽即將於今（23）日移師聖安東尼奧馬刺隊主場進行關鍵的第三戰。由於前兩場比賽雙方肢體衝突不斷、火藥味濃烈，馬刺手握主場優勢，在賽前熱身階段就出奇招，直接針對奧克拉荷馬雷霆隊的28歲當家長人哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）展開高分貝的「精神攻擊」，瘋狂狠酸他在第二戰扯對手頭髮的爭議惡行。就在兩隊即將開打之際，雷霆隊球員提前進場進行投籃熱身。此時看台上比較早進場的馬刺球迷，立刻鎖定正在練投的哈爾特斯泰，隔著空蕩蕩的半個球場，全場整齊劃一地大聲高喊：「你扯人家頭髮！（You pull hair）」。現場球迷不僅口號喊得震天響，甚至還配合著如同戰鼓般的節奏一邊瘋狂擊鼓、一邊瘋狂重複這句口號，聲音在尚未坐滿的體育館內顯得格外的刺耳與清晰。大批德州球迷擺明在賽前就要直接灌爆哈騰的耳膜，徹底打亂他的心理防線。馬刺球迷之所以會對這麼針對哈爾特斯泰，正是因為他在第2戰第4節時一次極具爭議的報復性動作。當時雷霆外線投射未進，哈爾特斯泰在與馬刺隊二年級生後衛卡斯爾（Stephon Castle）爭搶籃板時，疑似不滿前幾回合才剛被這名小將迎面狠狠「顏扣」，竟然在卡位時直接伸手拉住卡斯爾的頭髮，硬生生將對方拽倒在地。當時卡斯爾痛到倒地，但令當下裁判居然完全視若無睹、沒有響起任何哨音，讓雷霆隊平白賺到一次球權並由外線射手飆進關鍵三分球，成為比賽的轉捩點。這個爭議性的畫面賽後在社群媒體上引爆全美瘋傳，也讓哈爾特斯泰瞬間成為全聖安東尼奧最不受歡迎的人物。除了哈爾特斯泰粗暴扯人頭髮、且不斷對馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）「上下其手」外；首戰時雷霆另一名主力中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）也被鏡頭捕捉到涉嫌故意踩斑馬的腳踝，種種過激的肢體動作讓馬刺迷隱忍許久的怒火一次在主場爆發。