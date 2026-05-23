（更新0917，首節終了馬刺領先）

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NBA西區決賽系列賽移師聖安東尼奧，今（23）日進行關鍵第三戰（G3），馬刺隊在主場打出氣勢如虹的開局。開賽初期，馬刺隊憑藉文班亞馬（Victor Wembanyama）與福克斯（De'Aaron Fox）的聯手爆發，在不到4分鐘內便打出一波15：0的猛烈攻勢，險些追平NBA季後賽逐球紀錄時代的最佳開局。不過雷霆隊隨後發起反擊，靠著第二陣容的活躍表現，他們首節打完僅以26：31落後5分。雷霆隊隨後透過陣容輪替，換上傑林·威廉斯（Jaylin Williams）與卡魯索（Alex Caruso）試圖找回節奏，並利用文班亞馬下場休息的空檔，由傑林·威廉斯與卡魯索接連在外線命中三分，反擊打出一波8：0的攻勢，成功將落後分差縮小至個位數。文班亞馬在首節末段重返球場後，隨即接獲福克斯傳球命中26呎三分球，展現全能身手。首節結束，馬刺隊以31：26暫時領先雷霆隊5分。比賽中亦出現有趣插曲，雷霆隊為了能讓文班亞馬領到本場比賽第一次犯規，甚至不惜祭出挑戰權，顯示出對手對於限制這位超級新星影響力的極度重視。雖然馬刺隊首節已累積5次犯規，給予雷霆不少罰球機會，但馬刺憑藉強勢進攻與防守端的高壓威懾，目前仍掌握場上主動權。賽前，馬刺隊射手尚帕尼（Julian Champagnie）曾針對前場雷霆隊的防守動作放話要「以眼還眼」。比賽一開打，馬刺果然展現截然不同的侵略性。開賽首波進攻，福克斯展現傷癒歸隊後的極佳狀態，迅速切入搶下首分，隨後文班亞馬在外線施展華麗的後撤步三分球，加上瓦塞爾（Devin Vassell）的快攻外線挹注，馬刺在短短110秒內連拿10分，逼得雷霆隊不得不提早喊出暫停。暫停過後，雷霆隊仍找不到進攻節奏，不僅霍姆葛倫（Chet Holmgren）的首次出手即遭到瓦塞爾封阻，團隊投籃更是頻頻打鐵。反觀馬刺隊勢不可擋，持續將領先擴大至15：0，直到比賽進行至第一節8分02秒時，雷霆隊才由哈滕斯坦（Isaiah Hartenstein）以一記拋投艱難打破鴨蛋，但也顯示出馬刺主場防守的強大壓力。對於雷霆隊而言，這場比賽的開局無疑是一場災難。除了進攻端嚴重當機，內線核心霍姆葛倫的表現持續低迷，不僅進攻手段受限，甚至遭到瓦塞爾封阻，遭美媒《The Athletic》評論為「這場季後賽系列賽簡直是他個人的地獄」。場邊媒體與球評亦對雷霆的處境感到憂心，資深記者荷林格（John Hollinger）甚至打趣道：「還好雷霆隊是在客場，若是在奧克拉荷馬主場，主場球迷還有『沒得分就不坐下』的傳統，這場開局恐怕會非常尷尬。」儘管雷霆隊在暫停後試圖回穩，但馬刺隊今日在攻防兩端的執行力明顯高出一個檔次。特別是福克斯與哈珀（Dylan Harper）兩大主力的回歸，顯著提升了球隊的流動性。