我是廣告 請繼續往下閱讀

小聯盟官方網站於今（23）日正式將35歲的外野手泰勒（Chris Taylor）公示為現役引退選手。這位曾效力於西雅圖水手、洛杉磯道奇與洛杉磯天使的「超級工具人」，在結束本賽季於天使3A的賽事後，決定正式為自己長達11年的大聯盟傳奇生涯畫下句點。泰勒在2012年選秀會被水手隊選中，並於2014年登上大聯盟，隨後在2016年賽季途中透過交易轉戰道奇隊，迎來職業生涯的爆發期。總計他大聯盟通算生涯共出賽1123場，累積860支安打、110支全壘打、443分打點與91次盜壘成功，生涯平均打擊率.248、整體攻擊指數（OPS）達.750。2025年5月遭到道奇隊指定讓渡（DFA）後，泰勒轉與天使隊簽下小聯盟合約，雖然本賽季在3A繳出.255打擊率、15分打點的成績，但最終未能重返大聯盟。他除了打擊頗具長打威脅，生涯更在二壘、三壘、游擊以及外野三個位置皆有超過數百甚至上千局的防守紀錄，是球隊在戰術調度上最信賴的工具人。回顧泰勒的生涯，他最卓越的成就無疑是協助洛杉磯道奇隊兩度捧起世界大賽冠軍獎盃（2020 年與 2024 年），並於2021年首度入選國聯全明星賽。另外生涯季後賽也累積9支全壘打與27分打點，OPS更是高達.790。