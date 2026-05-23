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洛杉磯湖人隊在今年休賽季面臨重組陣容的巨大壓力，唯一目標就是重返爭冠行列，而自由市場最具主宰力的名字，無疑是密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。隨著公鹿隊對外釋出願意傾聽報價的訊號，聯盟正掀起一場搶人大戰。然而，ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）卻在節目上大潑冷水，直言湖人隊目前手握的籌碼，根本無法打動公鹿隊。查拉尼亞日前在《Rich Eisen Show》節目中爆料，紫金大軍對於這名兩屆例行賽MVP的渴望由來已久。他透露：「湖人隊在今年季中交易截止日前，就已經對安戴托昆波表達了極高的興趣。」隨著賽季結束，湖人隊勢必會想方設法擠進這場超級巨星的爭奪戰中。然而，理想很豐滿，現實卻很骨感，湖人隊目前能拿出的頂級籌碼，在市場上完全缺乏競爭力。查拉尼亞在節目上一針見血地分析了湖人目前的交易困境：「現在這個時間點，湖人隊所能提供最極限的報價，基本上就是利用球隊的薪資空間去直接『硬吞』揚尼斯的巨大合約，並附帶送上3個首輪選秀權。但如果你是公鹿隊高層，你會願意只為了清出薪資空間和3個未來的首輪籤，就把全聯盟最具統治力的基石球星送給湖人嗎？我的直覺是，公鹿在交易市場上絕對能找到比這好上10倍的報價。大家對字母哥的胃口比想像中還要大，未來6週內答案就會揭曉。」據悉，公鹿隊在啟動「字母哥」交易案時的首要條件，是必須換回一名「頂級年輕球星」或是極具未來價值的實質資產。湖人隊雖然擁有後者，但在球員名單中，除了絕對不可能動到的唐西奇（Luka Doncic）之外，根本沒有任何一線、甚至二線頂級的年輕新星可以當作主菜。除非湖人隊狠下心，決定與陣中人氣後衛里夫斯（Austin Reaves）進行「先簽後換」並搭配大量選秀籤去追求字母哥，否則這筆驚天交易成真的機率微乎其微。但就目前的局勢來看，湖人送走里夫斯的可能性也並不高。對湖人管理階層而言，現實的休賽季劇本或許更傾向於全力續留詹姆斯與里夫斯，並在核心架構不變的情況下，從綠葉球員著手。想要在休賽季迎來「字母哥」降臨洛杉磯的紫金迷們，恐怕得先做好期望落空的心理準備。