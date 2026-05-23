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▲中信兄弟今（23）日臺北大巨蛋《龍角散草本喉糖CHANNEL B 棒球音樂祭》次日，百萬象迷集結，《NOWnews》現場觀察，商品店自下午1點就湧現排隊人潮，開賣後更一路排到繞一圈商品店。（圖／記者林子翔攝）

▲中信兄弟球迷朋友、同事一起搭車北上看球，雖然對勝負較為佛系，仍不減觀賽體驗。（圖／記者林子翔攝）

▲中信兄弟主題日商品店仍吸引爆滿排隊人潮，球迷搶購主題日限定商品。（圖／記者林子翔攝）

中信兄弟昨日《龍角散草本喉糖CHANNEL B 棒球音樂祭》主題日首日，吸引2萬3421人進場，寫下黃衫軍今年票房紀錄，今可望再創高峰。賽前《NOWnews》進行抽樣街訪，面對「兄弟今年戰績不佳，會不想進場看球嗎？」直球提問，百萬象迷大多仍感性表達永遠支持，不少人也提到，兄弟大巨蛋主題日行銷、硬體設計都很完善，「就算輸球、光是賽後演唱會也值回票價呀！」中信兄弟今年開季至今戰績不振，截至今（23）日賽前，僅有11勝24敗1和位居墊底，與本周末對手、聯盟第一的味全龍已有12場勝差，爭奪上半季冠軍得寄望奇蹟。儘管如此，本周末《CHANNEL B棒球音樂祭》主題日首日，仍有超過2萬人進場，寫下今年新紀錄，象迷分布除了臺北本地人，其實也有不少人來自台中、彰化等中部地區，儘管大多數人還是會提到，會與朋友討論戰績、近況時，會感到有點無奈。當被問到「戰績不佳，會不想進場看球嗎？」時，大多數球迷都表達不影響進場意願，甚至有球迷就笑說，黃衫軍戰績不佳，反而會更想進場看球。「如果剛好看到贏球，會有賺到的感覺。」隨後強調自己目前進場4次，剛好都輸球，「朋友都叫我先不要來。」另外有球迷重點提到，兄弟主題日期待感還是拉滿，行銷、硬體設計都很完善，「行銷都做的不錯啊。然後就是像設計，然後還有一些顏色那些，都讓我們蠻喜歡。然後每一次的周邊，像這次小象那個盲盒也很棒。」兄弟大巨蛋主題日行銷、硬體設計都很完善，「就算不小心又輸球、光是賽後演唱會也值回票價呀！」，另外也有一對夫妻球迷提到，自己本身是PSY的粉絲，老婆則是20年兄弟球迷，也算是陪老婆進來。「其實像我們在台中看的時候，比較害怕遇到4月份開季那時，因為很容易下雨。」該位球迷表示，現在有大巨蛋，觀賽體就相對就比較好。而且買票的話，也會買得比較安心，整體觀賽體驗很友善。」最後，《NOWnews》也請受訪球迷送給中信兄弟一句話，象迷都暖心地說道，「加油吧！不管多低潮我們都在。」，「心中永遠是兄弟第一！」、「雖然現在比較佛系看球了，但還是很開心啦！希望兄弟加油」