我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆今（23）日在西區決賽第三戰以123：108擊碎聖安東尼奧馬刺，系列賽取得2-1領先。此役除了當家MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）展現大腦本色外，雷霆板凳席上飆出的超級奇兵麥凱恩（Jared McCain）更是震驚全美。他替補出戰僅27分鐘，出手21次命中10球，狂轟，不僅刷新個人季後賽生涯得分新高，！如此瘋狂的表現，也讓美媒與記者集體驚呼：雷霆當初透過交易，送出2026年火箭首輪選秀權以及3枚次輪籤至費城76人，進而成功換回後衛麥凱恩，如今看來簡直是歷史級的「白嫖」！本場比賽馬刺面對雷霆的先發陣容做出針對性防守，然而麥凱恩的橫空出世徹底打亂了黑衫軍的布局。他在第二、三節接管板凳區火力，無論是撕裂禁區的拋投還是外線冷箭，都展現了超越新秀年齡的成熟度。全場比賽他出戰27分鐘，21投10 中砍下24分，成為雷霆拉開分差的最強奇兵。賽後，當被媒體問及當初加盟雷霆時的最初想法時，這位功臣謙虛地表示：麥凱恩的大師級表現立刻點燃了社群網路。湖人知名自媒體《LakerShowYo》直接在發文誇讚：知名記者西格爾（Brett Siegel）也轉發驚嘆：「雷霆近乎沒有付出任何代價就獲得了麥凱恩。」眾所皆知，雷霆隊史最著名的「搶劫式交易」，莫過於當年將保羅·喬治（Paul George）送往快艇，換回了如今的雙屆MVP亞歷山大以及堆積如山的選秀權。然而，麥凱恩今晚在西決舞台的恐怖統治力，讓美媒認為雷霆管理層再次完成了超越神蹟的操盤。美媒《PolyMarket Hoops》在比賽期間便發文調侃道：意思指雷霆在保留了原本核心骨幹與極大資產的情況下，近乎以「零代價」的空手套白狼方式，將麥凱恩這尊未來巨星納入麾下。這也讓選秀權與年輕天賦本就滿出來的雷霆，再次向全聯盟展示了驚人的管理層操盤深度。今年2月當時雷霆隊將2026年火箭首輪選秀權以及3枚次輪籤送至費城76人，並換回後衛麥凱恩，這筆送走未來資產並成功變現即戰力的神操盤，如今看來完全是雷霆歷史上最賺的交易之一。隨著雷霆大比分2-1領先，這支衛冕軍不僅擁有無解的SGA，如今又多了麥凱恩這具板凳核武，新世代的雷霆王朝正以恐怖的姿態席捲聯盟。