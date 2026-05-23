金州勇士靈魂前鋒吉米·巴特勒（Jimmy Butler）下季薪資高達5680萬美元，但他因前十字韌帶斷裂已缺陣半季，加上已年屆36歲，恐變成勇士負擔。對此美媒《SI》阿克利（Joey Akeley）於台灣時間今（23）日報導指出，雖多數球隊對他毫無興趣，但這反而是「重建期球隊」的絕佳機會，包含鵜鶘、巫師、國王隊等，承接巴特勒不僅有機會偷到勇士的選秀補償，還能得到更長遠的薪資空間解脫，甚至能用球星「坐領高薪不打球」的立場「合理輸球」，以求得拿高順位的選秀籤。
巴特勒傷勢年齡成硬傷 勇士急尋球隊清空間？
勇士「士官長」吉米·巴特勒（Jimmy Butler）現年36歲，目前與勇士隊還剩下一季5680萬美元的龐大合約，然而他日前不幸遭遇了前十字韌帶（ACL）斷裂的重傷，恐代表他下個賽季還需要坐在板凳上養傷。
對於志在爭冠或維持競爭力的勇士隊而言，這筆巨大的薪資空間無疑是沉重的財務包袱。但《SI》阿克利（Joey Akeley）報導指出，對於目標在未來的「長期重建型」球隊來說，巴特勒的傷病合約反而是不可多得的機會。
阿克利分析，勇士為了送走他，勢必會附帶誘人的未來首輪選秀權作為補償；巴特勒合約僅剩一年，能為球隊帶來未來長期的薪資空間解脫；第三，讓一位年薪超過五千萬的球星無法上場，更是球隊執行「坦克（Tanking）擺爛戰術」好時機，為的就是求得之後更高順位選秀籤。
潛在下家一：紐奧良鵜鶘 交出威廉森換培養年輕勢力
報導分析，勇士隊的首要目標就是紐奧良鵜鶘的大前鋒錫安·威廉森（Zion Williamson）。雖鵜鶘可能仍抱持著能在2026-27賽季衝擊季後賽的目標，但阿克利認為，他們距離成為真正的爭冠強權至少還有一年，加上鵜鶘陣中雖擁有崔·墨菲三世（Trey Murphy III）、德里克·奎恩（Derik Queen）和傑里米亞·費爾斯（Jeremiah Fears）等不俗的年輕核心需耐心培養。
相比之下，25歲的威廉森在接下來的兩個賽季有大約8700萬美元的合約，若送走他或許更符合長遠的重建利益。儘管威廉森與卓雷蒙·格林（Draymond Green）的禁區搭配在進攻端可能有些突兀，但勇士也恰巧碰上需要扶植新秀的新課題，有望接手。
潛在下家二：華盛頓巫師 戴維斯一場都沒打就交易值得嗎？
若勇士鎖定的是巫師的全明星內線安東尼·戴維斯（Anthony Davis），儘管巫師在戴維斯尚未替球隊打下任何一場比賽前就把他交易掉，狀況相當罕見，但如果勇士願意奉上巴特勒外加未來的首輪籤，巫師絕對值得考慮。
戴維斯下季薪水高達5840萬美元，且在2027-28賽季握有6280萬美元的球員選項，考量到他的傷病史，巫師若盲目給他高額續約將面臨極大風險。若能送去灣區與卓雷蒙·格林（Draymond Green）組成全聯盟防守最強悍的前場，有機會是雙贏局面。
潛在下家三：沙加緬度國王 沙波尼斯薪資太高也成阻礙？
國王隊的潛在交易籌碼則是全明星中鋒、30歲的沙波尼斯（Domantas Sabonis），雖然他本季仍是高效率的得分手，但由於他缺乏投射能力，加上防守端的劣勢，近期頻頻陷入交易傳聞。沙波尼斯在2027-28賽季的合約高達4860萬美元，國王若能透過巴特勒清出這筆未來的薪資空間，將能大幅提升追逐自由球員的彈性。
巴特勒交易與波爾辛吉斯大有關係 勇士是否專注加深側翼實力是關鍵
這三項交易能否成真，阿克利在報導中也點出，關鍵取決於勇士中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的健康狀況。
雖勇士隊會用巴特勒和選秀權補償換來一名側翼相當挑戰，因此若勇士認為波爾辛吉斯還有拚戰空間，高機率會留下巴特勒，但若認為波爾辛吉斯因傷病史無法長期留任，放他與巴特勒離隊能專注於加強側翼深度，因此波爾辛吉斯的去留也將牽動巴特勒的未來動向。
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勇士「士官長」吉米·巴特勒（Jimmy Butler）現年36歲，目前與勇士隊還剩下一季5680萬美元的龐大合約，然而他日前不幸遭遇了前十字韌帶（ACL）斷裂的重傷，恐代表他下個賽季還需要坐在板凳上養傷。
對於志在爭冠或維持競爭力的勇士隊而言，這筆巨大的薪資空間無疑是沉重的財務包袱。但《SI》阿克利（Joey Akeley）報導指出，對於目標在未來的「長期重建型」球隊來說，巴特勒的傷病合約反而是不可多得的機會。
阿克利分析，勇士為了送走他，勢必會附帶誘人的未來首輪選秀權作為補償；巴特勒合約僅剩一年，能為球隊帶來未來長期的薪資空間解脫；第三，讓一位年薪超過五千萬的球星無法上場，更是球隊執行「坦克（Tanking）擺爛戰術」好時機，為的就是求得之後更高順位選秀籤。
潛在下家一：紐奧良鵜鶘 交出威廉森換培養年輕勢力
報導分析，勇士隊的首要目標就是紐奧良鵜鶘的大前鋒錫安·威廉森（Zion Williamson）。雖鵜鶘可能仍抱持著能在2026-27賽季衝擊季後賽的目標，但阿克利認為，他們距離成為真正的爭冠強權至少還有一年，加上鵜鶘陣中雖擁有崔·墨菲三世（Trey Murphy III）、德里克·奎恩（Derik Queen）和傑里米亞·費爾斯（Jeremiah Fears）等不俗的年輕核心需耐心培養。
相比之下，25歲的威廉森在接下來的兩個賽季有大約8700萬美元的合約，若送走他或許更符合長遠的重建利益。儘管威廉森與卓雷蒙·格林（Draymond Green）的禁區搭配在進攻端可能有些突兀，但勇士也恰巧碰上需要扶植新秀的新課題，有望接手。
若勇士鎖定的是巫師的全明星內線安東尼·戴維斯（Anthony Davis），儘管巫師在戴維斯尚未替球隊打下任何一場比賽前就把他交易掉，狀況相當罕見，但如果勇士願意奉上巴特勒外加未來的首輪籤，巫師絕對值得考慮。
戴維斯下季薪水高達5840萬美元，且在2027-28賽季握有6280萬美元的球員選項，考量到他的傷病史，巫師若盲目給他高額續約將面臨極大風險。若能送去灣區與卓雷蒙·格林（Draymond Green）組成全聯盟防守最強悍的前場，有機會是雙贏局面。
國王隊的潛在交易籌碼則是全明星中鋒、30歲的沙波尼斯（Domantas Sabonis），雖然他本季仍是高效率的得分手，但由於他缺乏投射能力，加上防守端的劣勢，近期頻頻陷入交易傳聞。沙波尼斯在2027-28賽季的合約高達4860萬美元，國王若能透過巴特勒清出這筆未來的薪資空間，將能大幅提升追逐自由球員的彈性。
巴特勒交易與波爾辛吉斯大有關係 勇士是否專注加深側翼實力是關鍵
這三項交易能否成真，阿克利在報導中也點出，關鍵取決於勇士中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的健康狀況。
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