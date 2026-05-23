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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽將於明（24）日正式點燃戰火，由上演「下剋上」傳奇的衛冕軍新北國王，大戰坐擁超強陣容的福爾摩沙夢想家。兩隊於今日媒體日正面交鋒，由於這也是聯盟歷史上首次由「本土總教練」帶隊爭冠，國王隊總教練洪志善與夢想家總教練簡浩都透露兩人私下的好交情，簡浩甚至開玩笑提議：「不然我們不要打了，兩邊教練一對一打7分定勝負。」讓現場媒體笑成一片。新北國王今年季後賽走得相當傳奇，球隊一路從季後挑戰賽過關斬將，先以2連勝橫掃中信特攻，再於季後賽首輪以3：1擊敗聯盟例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹，以第5種子之姿逆襲挺進總冠軍賽。總經理毛加恩在媒體日上大讚球隊這3年來累積的東超與BCL等國際賽經驗，成為季後賽高張力下的最強心臟：「你可以看到蘇士軒、林彥廷一整季的進步與大心臟，而林書緯、李愷諺以及洋將沃許本、奧帝等資深球員，在強度拉高時更知道怎麼處理球，完全不怕關鍵時刻。」對於一路扮演「下剋上」的大黑馬，總教練洪志善直言：「其實我覺得我們就是Underdog。」 洪志善強調，從開季球隊就飽受外界質疑，但球員用努力證明了自己。談到總冠軍戰對決夢想家，他笑說：「夢想家的點太多了，我也不知道要守誰，顧此失彼。戰術不能透露太多，如果等一下簡浩突然變陣怎麼辦？」夢想家總教練簡浩則對球隊的陣容深度充滿信心。他指出，夢想家今年最大的優勢就是板凳深度極深、可用之兵極多，且球隊在過年後的連勝期間，慢慢凝聚出強大的「信念感」，大家在場上能互相幫忙、發揮各自的優勢。針對新北國王在首輪大放異彩的外線火力，簡浩也展現了情蒐的嚴謹態度，一針見血地指出：「國王上一個系列賽蠻多人跳出來的。他們例行賽其實只有一位球員三分球命中率超過4成，但上個系列賽他們總共有5位球員命中率在4成以上、甚至高達5成。所以我們防守要準備防很多人，必須依靠團隊防守來拿下這個系列賽。」除了戰術上的針鋒相對，簡浩與洪志善這對多年好友頂峰相見，也為總冠軍賽增添了不少溫馨與幽默的故事。簡浩透露，自從他與洪志善這賽季接任總教練職務後，兩個人基本上每個禮拜都會通電話「瞎聊」並互相鼓勵。簡浩感性表示：「難得有兩個本土教練能一路打到總冠軍賽，我覺得這是一件很難得、也很棒的事，所以我們就一直互相幫忙、互相去鼓勵對方。」