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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽G1明（24）日即將在福爾摩沙夢想家主場點燃戰火，由新北國王與夢想家爭奪年度至高榮譽。兩隊在今日舉辦的媒體日上，林俊吉、李愷諺能否如期歸隊也成為焦點。林俊吉歷經驚悚的頭部傷勢後，今日親口證實「超健康復出」；反觀衛冕軍新北國王防守大鎖李愷諺則飽受足底傷勢因代償引發全身新傷，恐為冠軍戰首戰增添重大變數。福爾摩沙夢想家在季後賽首輪對陣新竹攻城獅時，曾遭遇巨大的傷兵打擊。主力控球林俊吉在系列賽第二戰就不慎被打到頭部，不僅傷口驚悚地縫了15針，更伴隨腦震盪症狀，導致首輪的比賽都只能作壁上觀。林俊吉今日坦言，沒能與隊友在場上並肩作戰「覺得非常可惜與遺憾」。不過今日林俊吉為夢想家球迷帶來了天大的好消息。當現場記者關心他的身體狀況並詢問明日總冠軍賽首戰是否會上場時，林俊吉眼神堅定地給予肯定答覆：「會！」林俊吉透露，這段時間自己已經準備得相當充分，雖然錯過了上個系列賽的關鍵時刻，但目前身體狀態百分之百沒問題，希望能在總冠軍賽做到最好、全力幫助球隊登頂。相較於夢想家完全體出擊，新北國王的後場防線則亮起了紅色警報。陣中攻防一體的核心後衛李愷諺，傷勢自去年12月底對陣桃園台啤永豐雲豹後就從未痊癒，在季後賽首輪對陣雲豹的第3戰曾在賽前10分鐘告假缺席。李愷諺坦言，當時右腳足底遭遇嚴重挫傷，但他還是一路帶傷硬拼。然而，在長期高強度的比賽下，身體的發力平衡開始走樣，進而引發了嚴重的代償效應：「因為身體平衡不太對，變成到處都在受傷。」李愷諺透露，除了原本一直沒有好乾淨的右腳足底挫傷之外，最近又陸續併發了足底筋膜炎與拉傷等新的傷勢，目前的身體還是會痛，每天都還在接受恢復與治療，因此還不確定明天能否出賽。