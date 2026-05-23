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洛杉磯道奇今日對戰釀酒人的比賽，全隊僅靠著大谷翔平的高飛犧牲打打下一分，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在賽後受訪時提到打線的狀態，表示：釀酒人投手群表現非常優秀，不論是速球或是變化球的控制能力都很好。道奇打線在4局上雖靠著首名打者大谷翔平的右外野安打點燃攻勢，並一舉攻佔滿壘，可惜蒙西（Max Muncy）隨後擊出二壘上方飛球出局。5局上首名打者赫南德茲（Teoscar Hernández）同樣敲出左外野安打上壘，但後續打者未能延續火力。全隊前5局完全受制於對手先發投手亨德森（Logan Henderson）的壓制。整場比賽唯一的得分，僅靠著7局上1出局一、三壘有人的局面下，大谷翔平擊出的左外野高飛犧牲打換回1分。羅伯斯總教練表示：「這場比賽我們並沒有展現出什麼特別的內容。雖然有過幾次機會，但亨德森今天的球威真的很棒，加上我們之前沒和他交手過，所以這功勞必須歸功於他。」他對這位對手右投表達了讚賞，並回顧道：「他的速球和變化球都很出色，控球也相當精準。當然，在取得5分領先的情況下，投起球來確實會更加得心應手。」他也坦言開局輸5分對比賽產生了影響。不過，談到打線整體的狀況時，羅伯斯仍保持樂觀：「我認為大家在打席上的內容已經改善很多了。之前在對天使隊、教士隊的比賽中也是如此。」他認為球隊並未陷入過去那種嚴重的得分荒，並對後續表現寄予厚望：「如果只看這場比賽或在聖地牙哥的得分數據，大家可能感覺不出來，但我認為球隊的節奏正在往好的方向走。」