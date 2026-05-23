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2026年法國網球公開賽男單打籤表已正式揭曉，儘管兩屆衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因手腕傷勢遺憾缺席，但這並未讓39歲老將喬科維奇（Novak Djokovic）奪冠路變得輕鬆。這位坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞傳奇今年抽中硬籤，必須挺過紅土常勝軍魯德（Casper Ruud）、魯布列夫（Andrey Rublev），準決賽甚至有機會交手德國好手茲維列夫（Alexander Zverev），才有機會挺進決賽與球王辛納（Jannik Sinner）一決勝負。喬科維奇（Novak Djokovic）將於台灣時間5月25日凌晨展開他的法網征途。他在第一輪就將遭遇硬仗，對手是高大的法國地主重砲年僅22歲的佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard），對方曾奪得ATP最佳進步獎並以毀滅性的發球著稱，雙方生涯從未交手。若順利挺進第二、三輪，可能面對巴西19歲新星豐塞卡（Joao Fonseca）的挑戰，但真正的高牆則從16強賽開始，喬科維奇有機會強碰兩屆法網亞軍卡斯珀·魯德（Casper Ruud）或美國名將湯米·保羅（Tommy Paul）。喬科維奇若能順利挺進，8強戰則有第8種子德米納爾（Alex de Minaur）與紅土好手安德烈·魯布列夫（Andrey Rublev）在前方伺候。不只如此，喬科維奇能順利突圍，準決賽大魔王高機率是第2種子、德國男單好手茲維列夫（Alexander Zverev），雖茲維列夫如今仍未獲大滿貫賽冠軍，但世界排名一直都保持在前五，實力不在話下。如今法網在艾卡拉茲缺席下，外界看好他若殺進決賽，將與今年狀態形同「不可阻擋」的現任世界球王、義大利名將辛納（Jannik Sinner）上演巔峰對決。雙方生涯對戰由辛納以6勝5敗略佔上風，喬科維奇勝利關鍵將在於有沒有辦法「破發」，才有辦法突破球王。至於另一半區，辛納則與美國好手謝爾頓（Benjamin Shelton）分在同一組，兩人有可能在8強就碰頭，謝爾頓近年成績穩定成長，但籤運總是不佳，支持者也期待他能突破球王。不過辛納若順利過關，準決賽則有可能對決梅德韋傑（Daniil Medvedev）。男單選手在強敵環伺與硬籤夾擊下，誰能在揚起紅土風暴的法網上證明自己，且今年將在艾卡拉茲傷退無緣衛冕後，法網將再誕生新王，全球網球迷拭目以待。