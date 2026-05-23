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▲前阿根廷足球員馬拉度納（Diego Armando Maradona）憑藉1986年世界盃的「世紀進球」與「上帝之手」寫下傳奇。（圖／資料照）

▲德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose）在四屆世界盃中狂轟16球，其中高達7球是由頭槌攻入，至今仍是世界盃歷史上無人能及的「空戰之王」。（圖／美聯社／達志影像）

▲法國1998年冠軍的核心，儘管2006年決賽的「頭槌事件」充滿爭議，但他無疑是該代球員中最強大的領袖。（圖／翻攝自 adidas YT）

隨著FIFA 2026年世界盃的腳步日益臨近，全球球迷再次聚焦於誰才是「世界盃歷史上最偉大的球員」。足球運動跨越了國界與階級，讓無數球星從底層崛起，最終成為民族英雄。近期，媒體《Al Jazeera》盤點了世界盃歷史上的10大傳奇，球王（Pele）比利高居榜首，「上帝之手」馬拉度納（Diego Maradona）則排第2，這些名字不僅在足球史上刻下印記，更成為足球文化中永恆的信仰。在眾多足球名宿中，榜單前10名分別為：📍比利（Pele）：毫無懸念的榜首。他曾3度捧起世界盃冠軍（1958、1962、1970），並以77個進球成為巴西國家隊隊史進球王。他的影響力不僅止於球場，甚至曾在奈及利亞內戰期間，促使交戰雙方停火以觀看他的比賽。📍馬拉度納（Diego Maradona）：這位充滿爭議的阿根廷「黃金男孩」，憑藉1986年世界盃的「世紀進球」與「上帝之手」寫下傳奇，他不僅是天才球員，更在退役後成為反抗不公、投身左翼運動的象徵性人物。📍克魯伊夫（Johan Cruyff）：作為「全能足球」的靈魂人物，他不僅將藝術美感帶入足球，更為現代足球戰術奠定了深遠基礎。📍貝根鮑爾（Franz Beckenbauer）：足球史上僅有3位以球員及教練身分皆奪下世界盃冠軍的傳奇之一，他重新定義了後衛的角色。📍羅納度（Ronaldo）：「外星人」重新定義了前鋒職責，從17歲奪冠到2002年的王者歸來，他展現了頂級的速度與技術統治力。📍克洛澤（Miroslav Klose）：世界盃歷史進球王（16球），以優異的運動家精神與職業道德著稱。📍馬圖斯（Lothar Matthaus）：德國隊史出場王，共參加過5屆世界盃，是德國1990年奪冠的靈魂人物。📍普斯卡斯（Ferenc Puskas）：匈牙利「黃金一代」的隊長，擁有驚人的進球效率，是歐洲足球史上的巨擘。📍吉夫斯（Jimmy Greaves）：英格蘭1966年奪冠功臣，其傳奇球員生涯與戰後的廣播生涯，讓他成為英格蘭民族記憶的一部分。📍席丹（Zinedine Zidane）：法國1998年冠軍的核心，儘管2006年決賽的「頭槌事件」充滿爭議，但他無疑是該代球員中最強大的領袖。在這份名單中，巴西球王比利被推崇為足球史上最成功的足球偶像。不僅在於其3度奪冠的成就，更在於他激勵了數代球迷。正如法國名將普拉蒂尼（Michel Platini）所言：「比利是人，也是球員。而像比利一樣踢球，就像是在踢上帝的足球。」這份榜單雖然每個人心中都有不同的遺珠，但這些球員皆透過他們的天賦與意志，逃離了謙卑的出身，最終在世界盃這個最大的舞台上，成為全球數百萬人心中的英雄。隨著2026年世界盃到來，這些傳奇故事將繼續激勵新一代的足球少年，在世界各地的操場上揮灑汗水。