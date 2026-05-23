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▲兄弟主題日活動、美食與商品店主要聚集在B2，B1人潮不算多。（圖／記者林子翔攝）

▲「時來運轉運彩」賽前活動，今日也在商品店旁舉辦女孩見面會，有不少球迷提早到場等候。（圖／記者林子翔攝）

▲大巨蛋B1進場口仍有不少球迷等候。（圖／記者林子翔攝）

中信兄弟本周末臺北大巨蛋舉行《龍角散草本喉糖CHANNEL B 棒球音樂祭》，今（23）日周六焦點賽事，百萬象迷集結看球，《NOWnews》現場觀察，商品店自下午1點就湧現排隊人潮，開賣後更一路排到繞一圈商品店，場外品牌活動、見面會也有不少人潮聚集。中信兄弟年度重磅「K歌主題日」，自去年已全面升級為《龍角散草本喉糖CHANNEL B 棒球音樂祭》。5月22日至24日在臺北大巨蛋盛大展開，除了邀請多位大咖歌手如Tyson Yoshi、RIIZE、派偉俊與icyball冰球樂團獻唱之外，最大咖來賓莫過於相隔12年再來台獻唱的韓國天王「江南大叔」PSY，將於今晚賽後震撼亮相。昨戰主題日首日小周末，兄弟邀請韓國新生代男團LNGSHOT，進場人數2萬3421人，已寫下今年兄弟主場人數最多一戰。今天周六預計是人潮最多一日，自午後就有不少身披黃袍的象迷來到現場守候，就記者現場觀察，家庭客仍為多數，票房可望再創新高。排隊人潮主要還是聚集在B2商品店，除了主題日商品之外，昨日開賣的「Eddy娃娃盲盒」也受到歡迎，排隊人潮幾乎繞了商品店一整圈，商品店內空間雖不算大，但由於有控管人潮，整體逛店氛圍還是相對舒適。另外，場外與中信兄弟在洲際大本營就有合作的「時來運轉運彩」賽前活動，今日也在商品店旁舉辦女孩見面會，有不少球迷提早到場等候，現場還有免費飲料可以取用，但G5出入口左側的空間並未開放，規模比去年排球少年、SUPER JUNIOR-D&E主題日小一些，也影響到人潮。其餘樓層方面，由於活動、商品店與美食都主要在B2，B1球場出入口陸續有球迷現蹤提早進場，但各出入口不須排隊。