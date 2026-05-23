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▲喬科維奇（Novak Djokovic）去年在法網4強遭到辛納直落三擊退。（圖／美聯／達志影像）

2026年法國網球公開賽紅土男單之爭即將開始，現任世界球王辛納（Jannik Sinner）將帶著巔峰氣勢，力拚「全滿貫」。隨著好友艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因手腕傷勢宣告退賽，辛納也被瘋狂看好能摘下首座法網桂冠，而他高機率要接連擊退美國重砲謝爾頓（Ben Shelton）、尋求雪恥的梅德維夫（Daniil Medvedev），才能在決賽中與另一半邊的好手決戰。辛納有望與茲維列夫（Alexander Zverev）、傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）其一上演最終戰，前者尋求個人首座大滿貫，後者則想奪下生涯第25座滿貫金盃，不論任何一位拿下冠軍都將寫下新歷史。辛納（Jannik Sinner）剛在羅馬大師賽封王、達成史上第二位的「生涯金大師」壯舉，此次法網預計於台灣時間5月25日起展開首輪賽事，前三輪他將面對地主法國選手的強力包圍，首輪強碰外卡選手塔比爾（Clément Tabur），第二、三輪則預計對決塞倫多羅（JM Cerundolo）、地主紅土怪傑科朗坦·穆泰（Corentin Moutet）。16強時，辛納最有可能遭遇義大利好手達爾德里（Luciano Darderi）、馬泰奧·貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）等同胞對決，法國中生代阿蒂爾·林德克內希（Arthur Rinderknech）也競爭人選之一。不過外界認為，林德克內希雖僅是第24種子，但曾在2021年的紅土賽事中擊敗過辛納，雖在後續三次對決中，辛納都拿下勝利，但林德克內希的戰績仍有黑馬的味道。而辛納在8強高紀律對上第6種子、美國重砲新星謝爾頓（Ben Shelton），兩人近年交手多達10次，雖然辛納在今年初的澳網8強佔中橫掃謝爾頓，順利過關，但謝爾頓的回球威力極高、韌性非凡，在紅土的破壞力仍不容小覷。辛納若順利搶進4強，有機會碰上費利克斯·奧熱-阿里亞西姆（Félix Auger-Aliassime），或碰上「老冤家」梅德維夫（Daniil Medvedev）。辛納與梅德維夫本季已交手兩次，包含印地安泉決賽、羅馬大師賽4強等，皆由辛納獲勝，取得對戰10勝優勢，若在紅土上演第18次對決勢必會是一大看點。只差最後一步就可以集齊大滿貫金盃的辛納，如果最後進入最終決賽，對手將會是另一半區的勝者。外界預期，若非第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）前來尋求生涯首座大滿貫，就是坐擁24冠的傳奇喬科維奇（Novak Djokovic），兩位歷史上唯二的「生涯金大師」有機會在紅土賽場中對決。去年法網4強，辛納曾直落三橫掃喬科維奇，打出奪冠氣勢，但在決賽中遭到好友兼長久的敵人艾卡拉茲擊退，收下亞軍銀盤。今年在艾卡拉茲傷退情況下，辛納若真的闖進決賽，不論是與茲維列夫上演世界前二的「頂尖對決」，或是對決誓奪第25冠的喬帥，都將引爆全球網球迷的狂熱，有機會寫下個人新里程碑與網球男單新頁。