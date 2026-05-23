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克里夫蘭騎士隊在今年季後賽陷入巨大危機，目前在東區季後賽對陣紐約尼克隊已陷入0：2的絕對落後。陣中超級巨星哈登（James Harden）因再度複製「季後賽一條蟲」的負面標籤，被外界指責是球隊落後的最大戰犯。儘管哈登從首輪對陣底特律活塞、次輪對陣多倫多暴龍到目前的東區決賽表現皆讓人大失所望，但《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，騎士休賽季恐怕還是得乖乖掏出年薪高達2800萬美元（約合新台幣8.8億元）的大合約將他留下。哈登去年夏天與洛杉磯快艇隊簽下了一份為期2年、總價值8150萬美元（約合新台幣25.63億元）的合約，其中包含第2年的球員選項。在被交易到騎士後，外界預期他將放棄該選項以投入自由市場，藉此尋求一份年限更長、但年薪稍低的合約。《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）針對哈登的續約前景給出預測： 「如果哈登成為自由球員，雙方可能傾向達成一份為期兩年、總價5600萬美元的延長合約，起薪約為2800萬美元。這樣的價碼能讓克里夫蘭在補滿陣容後，依然成功壓在聯盟極具懲罰性的『第二層硬上限（Second Apron）』之下。」儘管許多專家強烈質疑騎士隊是否該留下再度於季後賽崩盤的哈登，但現實的薪資結構與陣容配置，恐怕會逼得騎士球團不得不雙手奉上這筆兩年將近6000萬美元的合約。雖然騎士隊球迷對於哈登在季後賽繳出的表現不甚滿意，但對克里夫蘭管理層而言，他們絕對無法承受讓哈登在自由市場白白走人的代價，原因有以下兩大關鍵。首先是沉沒成本過高，騎士當初為了發動交易迎來哈登，不惜犧牲了正值當打之年的前明星控衛加蘭（Darius Garland），如果讓哈登離開，等同當初的豪賭付諸流水。第二是雙塔進攻體系崩塌，騎士隊引以為傲的雙塔艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley），在進攻端極度依賴哈登的組織餵球與擋拆分球。一旦失去哈登的穿針引線，這兩位建隊核心的進攻威脅性將大打折扣。此外，由於騎士隊的薪資早已爆表，就算不續約哈登，他們也無法騰出等額的薪資空間去自由市場簽下同等級的替代球星。除非透過「先簽後換」，否則直接放行哈登只會讓球隊戰力全面倒退。這是克里夫蘭自詹姆斯（LeBron James）離隊以來最成功的一個賽季，然而如今卻面臨可能被尼克隊橫掃的尷尬命運。騎士隊預期會努力遊說哈登接受稍低的價碼，如果金額低於馬克斯所預測的年薪2800萬美元，恐怕很難打動哈登。哈登當初願意來到克里夫蘭，看中的正是與米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里及艾倫聯手爭冠的實力。哈登在例行賽的發動機功能依舊頂級，能有效幫側翼與禁區製造輕鬆得分機會。更嚴峻的是，當家球星米契爾的合約也即將到期，如果騎士此時不留住哈登，一旦明年夏天再失去米契爾，這支東區新興勁旅將面臨雙星離隊的毀滅性災難。因此，即便頂著漫天罵名，騎士球團在今年夏天恐怕也只能硬著頭皮與哈登續約。