我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區決賽第三戰，聖安東尼奧馬刺隊以108：123不敵奧克拉荷馬雷霆隊，系列賽陷入1：2落後。本場比賽火藥味極濃，場上不僅爆發肢體推擠，馬刺主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）更在拚搶地板球時，遭到對手多爾特（Luguentz Dort）壓傷腿部，一度痛苦跛行。賽後馬刺射手瓦塞爾（Devin Vassell）對雷霆隊的危險動作公開表達強烈不滿，並強調作為隊友，他必須挺身而出保護受傷的兄弟。比賽第三節，馬刺小將卡斯特（Stephon Castle）在快攻時遭到雷霆米切爾（Ajay Mitchell）強力拉倒，導致兩隊險些爆發全武行。瓦塞爾在賽後受訪時直言：「那不是正常的籃球動作，連續兩次在隊友起跳時推人，這非常危險，作為隊友和兄弟，我必須站出來保護他。」這場系列賽的身體對抗隨著場次累積愈演愈烈，瓦塞爾承認兩隊間的敵意確實在升高，但他強調這就是季後賽的一部分。對於雷霆隊的球風，他直言：「這是充斥著拉扯與抱摔的季後賽，但我認為我們需要展現更強的心理承受能力。」本場比賽另一焦點，是傷癒復出卻再度遭到雷霆隊防守球員壓傷的福克斯。儘管腳踝傷勢明顯未癒，且在爭搶球時再度遭到多爾特壓到腿部，福克斯仍堅持留在場上奮戰。談及這位悍將隊友，瓦塞爾語帶敬意地表示：「福克斯是真正的鐵血戰士。所有人都看得出他並未恢復到百分之百，但他渴望勝利，且從不抱怨。當他被多爾特壓到腳踝時，我非常擔心，但他像個硬漢一樣立刻回到了戰場，這是我們全隊必須學習的榜樣。」針對球隊未能延續開局15：0的強勢，瓦塞爾坦言問題在於防守強度的滑坡。「我們在第二節後失去了對抗強度，且漏掉了太多細節，包括防守籃板與過多的空位投籃。」他表示，馬刺最擅長的是以高質量防守帶動快攻，一旦防守阻截不力，球隊節奏就會被迫陷入泥淖。對於外界關心主力球員體力負擔過重的問題，瓦塞爾明確表示：「這沒有任何藉口。我們依然保持著充沛的體力，做好了全力應戰的準備。」他並對自己本場表現感到不滿：「即便你們認為我打了一場好球，但我們最終輸掉了比賽。我必須回去看錄像提升自己，並為週一的第四戰做好準備。」