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近期足球界傳出震撼消息，據巴西《聖保羅州報》（O Estado de S. Paulo）知名記者馬塞爾·里佐（Marcel Rizzo）報導，南美足聯曾試圖推動將2030年世界盃參賽球隊由現行的48隊擴編至64隊，但此項提議已遭到國際足總（FIFA）明確拒絕。國際足總已拍板定案，2030年世界盃將維持與2026年美加墨世界盃相同的48隊規模，共計進行104場賽事。去年9月，南美足聯領導層曾向國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）遞交正式申請，希望能讓整個小組賽階段皆在南美地區舉行，而非僅限於目前規劃的「百年紀念賽」。南美足聯甚至積極尋求非洲與亞洲足聯的支持，宣稱擴軍能讓更多開發中地區的球隊參與這場百年慶典。然而，據消息人士透露，此計畫不僅未能獲得歐洲足聯（UEFA）與中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）的認可，甚至連南美足聯內部的成員協會之間也未能達成共識。由於歐足聯與中北美足聯早已公布預選賽賽制並維持既有名額，FIFA決定維持原定規模。儘管近期網路上流傳擴軍至64隊甚至66隊的猜測，但官方並未將此列入議程。儘管擴軍計畫落空，FIFA仍為了紀念1930年首屆世界盃於烏拉圭舉辦的歷史意義，保留了相關慶祝方案。2030年世界盃的主要舉辦權由葡萄牙、西班牙與摩洛哥共同擁有，但為了向南美洲致敬，世界盃的揭幕三場比賽將分別於南美洲舉行：阿根廷布宜諾斯艾利斯、烏拉圭蒙得維的亞、巴拉圭亞松森個將舉辦一場開幕戰。剩餘的101場賽事將全數在葡萄牙、西班牙與摩洛哥舉行。這一方案是於2023年與歐足聯主席切費林（Aleksander Čeferin）達成談判後的最終折衷結果。由於阿根廷、烏拉圭與巴拉圭作為部分賽事的共同東道主，已確定自動獲得參賽資格，南美洲剩餘的7個國家（包括巴西在內）將面臨更嚴峻的挑戰。目前各國足協正密切討論接下來的預選賽具體賽制，關於最終的參賽名額分配，FIFA將於近期正式對外公布。隨著此項擴軍提議遭到否決，各界焦點也將重新回歸到如何在現行體制下維持賽事公平性。隨著2026世界盃即將在北美開打，2030年這場跨越三大洲的足球盛宴，未來勢必將成為球迷持續關注的焦點。