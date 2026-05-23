洛杉磯湖人隊在今年季後賽次輪遺憾出局，陣中傳奇巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏將成為自由球員，加上他遲遲沒和湖人續約，未來動向受關注。然而，詹姆斯近日在社群平台上點讚了粉絲貼文，只見短影片中他身穿克里夫蘭騎士隊球衣，頭上還大大寫著「回家吧 COME HOME」字眼。美媒《SI》也曝光，詹姆斯在季中曾因歷史勝場紀錄遭管理層冷落，疑似產生心結，讓他重返騎士的傳聞甚囂塵上，也讓部分老球迷大喊「拜託回來吧！」
詹姆斯回騎士有譜了？點讚「回家吧 COME HOME」貼文
詹姆斯在今年季後賽表現亮眼，但湖人因二哥唐西奇（Luka Doncic）遭逢腿後腱傷勢倒下，隊伍沒有把握住機會，在次輪慘遭雷霆橫掃出局。而詹皇今年夏天也將成為自由球員，一舉一動都被放大檢視。現在關於他將去往何處，詹姆斯本人並沒有透露太多，但本週在社交媒體instagram上的一個小動作，引爆粉絲熱議。
只見詹姆斯點讚一則粉絲貼文，該貼文在3天前發布，由幾張照片組成的短影片，其中包含一張詹姆斯身穿克里夫蘭騎士隊球衣的圖片，並用粗體字寫著「回家吧 COME HOME」。
特別的是，該貼文並非相當熱門，目前僅不到700人按讚，其中一人就是詹姆斯。而留言區的支持者也留言表示不可思議，「他真的按讚了欸？」、「拜託回來騎士吧」，也有粉絲反串「拜託把他帶走吧！！還湖人自由啊！」
這次小插曲也讓詹姆斯與湖人過往的「心結」被美媒《SI》再次提起，時間是今年3月，詹姆斯剛打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的生涯勝場紀錄，未料總經理佩林卡（Rob Pelinka）進休息室後，卻將紀念球頒給同晚達成執教百勝的主帥瑞迪克（JJ Redick），詹姆斯當時疑似直接走出休息室，透露出不悅的情緒。
騎士三強薪資吃緊 詹姆斯沒把話說死！但要減薪才能回騎士
而該報導也接著描述，詹姆斯身為2003年的騎士隊選秀狀元，更曾在2016年率領家鄉球隊奪得歷史首冠。即使騎士隊在多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）與詹姆斯·哈登（James Harden）的帶領下，有著爭冠實力，目前正在與尼克苦戰，不過詹姆斯若想再求一冠確實可以考慮回歸騎士。
不過，騎士目前薪資吃緊，若想迎回球王，高機率需要與湖人隊進行「先簽後換（Sign-and-Trade）」，且詹姆斯必須接受「減薪」，才能和米契爾、哈登同隊打球，難度非常高。
即使目前詹姆斯仍然沒有具體透露過未來動向，但確定將是自由球員，會由自己作主，不論是續留洛杉磯或去其他隊伍都有可能，並沒有把話說死，而支持詹皇回歸騎士的球迷，是否真如這則貼文暗示，最晚可能等到8月才有辦法知道最終結果。
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詹姆斯在今年季後賽表現亮眼，但湖人因二哥唐西奇（Luka Doncic）遭逢腿後腱傷勢倒下，隊伍沒有把握住機會，在次輪慘遭雷霆橫掃出局。而詹皇今年夏天也將成為自由球員，一舉一動都被放大檢視。現在關於他將去往何處，詹姆斯本人並沒有透露太多，但本週在社交媒體instagram上的一個小動作，引爆粉絲熱議。
只見詹姆斯點讚一則粉絲貼文，該貼文在3天前發布，由幾張照片組成的短影片，其中包含一張詹姆斯身穿克里夫蘭騎士隊球衣的圖片，並用粗體字寫著「回家吧 COME HOME」。
特別的是，該貼文並非相當熱門，目前僅不到700人按讚，其中一人就是詹姆斯。而留言區的支持者也留言表示不可思議，「他真的按讚了欸？」、「拜託回來騎士吧」，也有粉絲反串「拜託把他帶走吧！！還湖人自由啊！」
這次小插曲也讓詹姆斯與湖人過往的「心結」被美媒《SI》再次提起，時間是今年3月，詹姆斯剛打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的生涯勝場紀錄，未料總經理佩林卡（Rob Pelinka）進休息室後，卻將紀念球頒給同晚達成執教百勝的主帥瑞迪克（JJ Redick），詹姆斯當時疑似直接走出休息室，透露出不悅的情緒。
騎士三強薪資吃緊 詹姆斯沒把話說死！但要減薪才能回騎士
而該報導也接著描述，詹姆斯身為2003年的騎士隊選秀狀元，更曾在2016年率領家鄉球隊奪得歷史首冠。即使騎士隊在多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）與詹姆斯·哈登（James Harden）的帶領下，有著爭冠實力，目前正在與尼克苦戰，不過詹姆斯若想再求一冠確實可以考慮回歸騎士。
不過，騎士目前薪資吃緊，若想迎回球王，高機率需要與湖人隊進行「先簽後換（Sign-and-Trade）」，且詹姆斯必須接受「減薪」，才能和米契爾、哈登同隊打球，難度非常高。
即使目前詹姆斯仍然沒有具體透露過未來動向，但確定將是自由球員，會由自己作主，不論是續留洛杉磯或去其他隊伍都有可能，並沒有把話說死，而支持詹皇回歸騎士的球迷，是否真如這則貼文暗示，最晚可能等到8月才有辦法知道最終結果。