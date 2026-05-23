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日本國家棒球代表隊「日本武士隊」在今年3月WBC世界棒球經典賽八強止步後，前總教練井端弘和隨即請辭。隨著2028年洛杉磯奧運目標在即，日本職棒機構（NPB）的「日本武士隊強化委員會」正全力尋找接班人。然而，根據最新報導，NPB鎖定的幾大熱門人選鈴木一朗、松井秀喜及高橋由伸，竟傳出皆已婉拒接任的消息，使得總教練人選陷入前所未有的僵局。其中最有可能的松井，據傳和恩師長嶋茂雄有一約定，因此遲遲不肯接受帥位。據體育媒體記者透露，負責選才的日本武士隊強化委員會委員長中村勝彥，自WBC敗退後便展現極高熱忱，極力推動邀請松井秀喜執掌兵符，並同步將伊朗與高橋由伸列為強力候選。事實上，在2023年井端弘和接任前，這三人的名字就已多次出現在候選名單上，但當時協調結果全數遭到婉拒。此次再度徵詢，進度依然緩慢且困難重重。鈴木一朗態度堅決，多次公開表示自己對擔任球隊監督沒有興趣。高橋由伸在卸任讀賣巨人隊監督後，始終保持充電狀態，目前並無重返一線指揮的意願。松井秀喜儘管目前擔任紐約洋基隊GM特別顧問，外界期待度最高，但接任可能性極低。在眾多候選人中，松井秀喜的動向最受矚目。去年6月恩師長嶋茂雄逝世時，松井曾發表「生前我們有過約定」的神秘言論，這番含蓄的發言讓外界猜測他是否有意回歸母隊讀賣巨人擔任監督。這也變相使得他接手「日本武士隊」的機率進一步降低。面對三大傳奇球星接連婉拒，日本棒壇對此感到相當焦慮。雖然強化委員會目前仍未放棄徵詢，但根據《週刊文春》報導，若這場徵詢舞台後的拉鋸戰無法在近期取得突破，NPB將被迫縮短人選範圍，或是必須在更短的時限內調整選才策略。隨著國際賽競爭強度逐年增加，球迷不僅關心誰能帶領日本棒球重返榮耀，更擔心長期的總教練難產會影響球隊整體的備戰進度。