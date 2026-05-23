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2026法國網球公開賽獎金多少？為什麼球員要抗爭？

選手集體抗議有預兆嗎？選手訴求到底是什麼？

連球后球王都參與發聲！頂層、底層球員如何受影響？

法國網球協會如何回應？大滿貫賽必要開銷是藉口嗎？

法網退賽風暴停歇了嗎？開打前夕還有抗爭行動？

「活傳奇」喬科維奇怎麼看？他的態度有轉變嗎？

▲2026法國網球公開賽即將開打，不過獎金爭議自上月起至今尚未落幕。（圖／美聯達志影像）

2026法國網球公開賽獎金多少？為什麼球員要抗爭？

選手集體抗議有預兆嗎？選手訴求到底是什麼？

連球后球王都參與發聲！頂層、底層球員如何受影響？

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）在場上賣力奮戰，認為流血流汗的球員沒有受到尊重。（圖／美聯／達志影像）

法國網球協會如何回應？大滿貫賽必要開銷是藉口嗎？

法網退賽風暴停歇了嗎？開打前夕還有抗爭行動？

「活傳奇」喬科維奇怎麼看？他的態度有轉變嗎？

▲喬科維奇（Novak Djokovic）雖沒有參與這次法網抗爭行動，但表示自己與球員是同一陣線。

2026法國網球公開賽即將開打，不過獎金爭議自上月起至今尚未落幕，多位球員聯合聲明，包含球王辛納（Jannik Sinner）、球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）都在名單內，認為法網收入增加，今年選手獎金也看似增加，但實際上選手分潤被砍到只有14.9%，甚至在官方媒體日祭出「限時15分鐘」的抗議行動，莎芭蓮卡霸氣喊話，「我必須站出來為球員與下一代而戰」。不過「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）卻不再參與行動，僅表示會與球員站在一起。這場攸關球員生存權的爭權戰役到底在爭什麼？法網協會、大滿貫官方又如何回應？《NOWNEWS》為你揭開法網獎金爭議內幕，帶你一文看懂這場網壇背後的權利對決！法網主辦在上月宣布今年獎金增加了約10%，總獎金池為6,170萬歐元，折合7,210萬美元（約23億7200萬台幣）。據悉，男子與女子單打冠軍各可獲得280萬歐元（328萬美元），亞軍獲得140萬歐元（164萬美元）等。對此，20位球員發布聯合聲明，指出獎金背後「講述了一個完全不同的故事」，他們控訴實際上球員分到的賽事總收入比例卻被下修，從2024年的15.5%，一舉被稀釋到僅剩14.9%，分潤比想像中少。法網去年賺取3.95億歐元、年營收暴增14%，但分給球員的獎金僅微幅調升。加上今年法網營收預估將突破4億歐元，但球員分潤仍被壓低在15%以下，遠低於球員訴求的22%。這場抗爭風暴早從去年便埋下伏筆，多名球員多次參與行動，包含絲薇泰克（Iga Swiatek）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、梅德維夫（Daniil Medvedev）及鄭欽文等男女單名列前茅的選手都參與其中，他們過去就曾聯名要求四大滿貫首腦，針對獎金分配、勞工福利、長照與養老金制度進行正面談判，卻沒有實質進展。球員們表示，「我們團結一致地渴望看到實質性的進展」，但都沒有收到任何回應，並強調，期待能在大滿貫決策過程中出現「公平且透明的球員代表權」，因為身為球員意見卻完全被忽視。現任世界球后的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）延續場上霸氣球風，面對此事曾態度認真，認為在看到總營收數字後，再看到球員實際領取金額，完全不合邏輯，他直言，「我覺得這場秀是靠我們演出的，沒有我們，就不會有這項賽事，也不會有那樣的娛樂，我覺得我們絕對配得上獲得更多百分比的酬勞。」新科球王辛納（Jannik Sinner）也語重心長地表示，「這更多是關乎尊重，你知道嗎？因為我認為我們付出的遠比我們拿回來的還要多，這不只是為了頂尖球員，而是為了我們所有的選手。當然，我們談論金錢，但最核心的還是尊重。」此外，年僅22歲的高芙（Coco Gauff）也加入抗爭，他表示自己在球場外能夠透過贊助、活動賺取額外收入，然而底層球員完全被忽視，即使是排名前段的選手也不一定能夠安穩度日，「前200名頂尖網球選手中有很多都在過著逐張支票度日的生活，這實在有點令人遺憾。」面對選手集體抗議，營運法網的法國網球協會（FFT）發表聲明反駁，強調今年獎金和2019年相比大幅增長45%、與去年比較則是增長了9.53%。法網協會強調，「會將其中一些增幅集中在會內賽前幾輪，和會外賽階段出局的球員身上，預計超過11%，以便支持那些最依賴獎金來資助的球員。」法網協會也直言，自身仍屬非營利組織，並表示，「賽事產生的所有營收都將重新投資於法網賽事，以及法國和國際網球的發展。」不過根據法國《隊報》（L'Équipe）報導，法網協會認為這項抗議行動已造成主辦工作人員的傷害，甚至表示球員們的抗爭「懲罰了媒體、轉播單位、協會員工，以及所有參與賽事運作的相關人員。」而大滿貫賽事領導層則指出，專用於球員交通、住宿、餐飲等的資金，是四大滿貫賽事中每項賽事的主要支出，認為這是固定開銷，且可能年年增長。先前外界曾猜測球員將退出法網，不過隨著籤表公布，許多好手依然參與其中。然而，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與波蘭名將絲薇泰克（Iga Swiatek）在法網賽前記者會再度串聯反擊，在聯訪時實施嚴格的「限時15分鐘」快閃，持續表達不滿。其中，莎芭蓮卡強調，「身為世界第一，我必須站出來為底層球員與下一代而戰，這項訴求非常明確且公平。」並說自己選擇出席是來自對媒體的尊重，「15分鐘總比0分鐘好」。而法網四連霸冠軍絲薇泰克也跟進15分鐘快閃，表示對媒體並無敵意，目的僅是對法網官方施壓，但因為局面複雜，他認為這一切都取決於官方的反應，表達了球員們都想再繼續抗爭的決心，「我們想再推動，以獲得我們需要的東西，並確保賽事官方能更敞開對話的大門。」在頂尖球員站出來的期間，喬科維奇（Novak Djokovic）去年也有參與聯合發函，他當時表示，球員與管理機構間的分配應該是50比50，「然而我們的遠低於這個比例」。不過，他並沒有參與今年的行動，在這次法網賽前記者會上也沒有加入抗爭行列。但已是網壇「活傳奇」的喬科維奇在會上表示，「所有在談論大牌球員賺多少錢的人，都忘記了能靠網球生活的人有多麼少。」他坦言，會永遠站在球員這邊，但對於現在網壇四分五裂的狀態相當痛心，希望問題能獲改善，「我們必須增加想要投入職業網球的孩子數量」，認為核心問題應該更遠、更深層。目前法網將如期舉行，在競爭激烈的奪冠熱門中，除了因手傷退賽的男單衛冕冠軍艾卡拉茲除外，並無看到選手因抗爭選擇退賽。不過這場球員與頂尖賽事之間的談判，似乎並不會那麼快畫下句點，球員將持續尋求對話的機會。