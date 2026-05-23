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中華職棒今（23）日上演罕見「首打席互轟」大秀！在富邦悍將與樂天桃猿交手的賽事中，兩隊的開路先鋒一開局就展現驚人長打實力。1局上富邦首棒「國防部長」張育成率先開轟，1局下樂天第一棒陳晨威也以全壘打還以顏色，雙方首打席互轟合寫中職歷史首見紀錄。而張育成在5局上再度炸裂，單場雙響砲讓球迷熱血沸騰，終場富邦以3：1擊敗樂天。本場賽事1局上，擔任富邦悍將第一棒指定打擊的張育成率先發威，鎖定球星精準出擊，一棒將球送出中外野大牆，以一發陽春全壘打幫助富邦悍將先馳得點，取得1：0領先。然而樂天桃猿馬上還以顏色，反擊來得又快又猛，1局下，樂天開路先鋒陳晨威不甘示弱，同樣大棒一揮擊出右外野高飛全壘打，這記首打席陽春砲瞬間將戰局扳成1：1平手。兩隊第一棒一上場雙雙開轟，直接點燃兩軍的火力對決，兩位國手合力寫下中職罕見紀錄。不過，平手僵局並未維持太久，富邦在3局上展開進攻，由池恩齊先敲出一壘安打、申皓瑋擊出內野滾地球，造成樂天失誤，富邦攻佔上一、三壘，隨後林澤彬擊出右外野高飛球，帶有1分打點，池恩齊回本壘得分，但申皓瑋遭到觸殺出局，結束該局進攻。5局下，手感發燙的富邦重砲張育成再度挺身而出，面對樂天投手艾菩樂的攻勢，他出展現大聯盟等級的怪力，在1好2壞時一棒掃成左外野方向的陽春砲。張育成單場上演精采的雙響砲表現，不僅幫助富邦悍將持續擴大輸出，拉大領先幅度，目前本季累積6轟，已和蘇智傑、朱育賢並列全壘打王。雖然兩隊在前段的攻勢猛烈，不過除了6局上，張育成靠著故意四壞站上得點圈外，兩隊皆無再次集火的機會，也讓比數直到終場都沒有改變，富邦以3：1擊敗樂天。張育成也不出所望獲得MVP，先發投手鈴木駿輔則是主投7局失1分再度拿下勝投，也是他本季第四勝。另外，今天在澄清湖的比賽中，台鋼在4局下先是曾子祐敲出二壘安打，魔鷹再敲出一支右外野全壘打，送回原本在二壘的曾子祐，而台鋼帶著這記兩分砲直到最後。兩隊到9局都沒再進帳分數，終場台鋼以2：0擊敗統一獅，拿下近期的二連勝，台鋼先發投手坎南則因7局飆8K好投拿下MVP。