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日本職棒埼玉西武獅隊於今（23）日在主場貝魯納巨蛋迎戰歐力士猛牛隊，最終以4：1順利擊退強敵，不僅成功終止對戰歐力士的6連敗，兩隊勝差也縮小至半場，西武獅明（24）日若能延續氣勢再勝，便有機會一舉躍居太平洋聯盟龍頭寶座。我國好手林安考今天並沒有出賽機會。本場比賽西武獅先發投手佐藤爽繳出5局失1分的粘性投球，在遭逢左腕遭球擊中的意外下仍成功化解危機。隨後登板的中繼投手群表現出色，其中上田大河在5局登板後，雖失掉1分但成功守住領先戰局，拿下其職棒生涯第3年的首場勝投；擔任終結者的岩城颯空則展現穩定身手，收下本季第15次救援成功，追平聯盟領先群。打線方面，西武獅在2局下半先由卡納里奧（Alexander Canario）擊出適時安打先馳得點，隨後在4局、5局下半透過滝澤夏央、長谷川信哉的安打及源田壯亮的高飛犧牲打接連搶分，全場敲出穩定攻勢。反觀歐力士雖然整場敲出10支安打，卻始終缺乏關鍵一擊，僅靠著宗佑磨的好表現維持陣容零星攻勢。值得台灣球迷關注的是，效力於西武獅的台灣重砲林安可，今日再度未能進入先發名單，這已是他連續第3場比賽未獲得出賽機會。林安可自5月19日代打出局後，出賽機會明顯受到壓縮，本季目前出賽35場，累積2支全壘打，打擊率為2成05，OPS（整體攻擊指數）為0.604。林安可面臨嚴峻的先發競爭壓力，同陣容中的競爭對手卡納里奧（Alexander Canario）與奈文（Tyler Nevin）今日皆有發揮。卡納里奧4打數擊出2支安打並貢獻1分打點，奈文則有3打數1安打及1次保送的表現，兩人穩定的攻守演出，讓林安可近期在先發排陣中更顯邊緣化。西武獅在奪得此役勝利後，戰績來到26勝20敗1和。隨著球隊距離洋聯龍頭寶座僅一步之遙，林安可接下來是否能在有限的上場空間中找回打擊手感，爭取回到先發輪替行列，將是台灣球迷持續關注的焦點。