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▲中信兄弟洋投德保拉本場苦撐八局等不到支援，加上被關鍵全壘打，最終吞下悲情一敗。（圖／記者朱永強攝 ,2026.05.03）

中信兄弟昨戰靠第九局被味全龍敲出兩分砲逆轉，今（23）日第八局0：0僵局，換成蔣少宏跳出來，又用一發兩分砲鎖定勝利，中信兄弟長打卡彈，德保拉苦撐八局仍悲情吞敗，終場0：2遭到味全龍完封，苦吞4連敗，味全龍則拿到7連勝。德保拉本場發揮出色，前7局只被打出3安打，卻苦等不到支援，第八局觸身球後付出代價，被蔣少宏驚天一擊打趴，無奈這球竟成為本場勝敗分水嶺。味全龍本場推出王牌左投梅賽鍶登場，8局如秋風掃落葉般，只被打出4安打無失分，另添4K、1次保送，靠著蔣少宏兩分砲的幫助，收下今年第5勝。本場比賽前段前五局，只用時1小時就完成，兩隊加起來僅有4支安打，第八局張祐嘉代打被觸身球，王順和犧牲觸擊後，蔣少宏鎖定第一球出棒，將德保拉的內角球打成左外野方向的全壘打，決定本場勝負。九局下半，中信兄弟最後反攻機會，首名打者岳政華就用偷點站上壘，但後續張志豪、陳俊秀與王威晨都被林凱威解決，兄弟長打卡彈，在極致投手戰中再度踢到鐵板，不僅苦吞4連敗，也是本季第37場的25敗，改寫隊史最快25敗紀錄。