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中信兄弟近期陷入嚴重的進攻荒，今（23）日比賽再遭對手強勢壓制，全場遭到完封，苦吞敗仗。眼見打線持續低迷，球隊看板球星陳俊秀、王威晨等主力均難以串聯攻勢，全場僅擊出5支零星安打，分數掛蛋，終場以0：2輸給味全龍。情緒沸騰的球迷在比賽中於本壘後方高舉「打教下台」的抗議標語，表達對現有教練團戰術佈局及進攻成效的強烈不滿。中信兄弟本季團隊打擊狀況顯著下滑，團隊打擊率僅剩2成37，在全聯盟中名列後段班。本場比賽面對對手投手的有效封鎖，兄弟打線顯得束手無策，不僅全場未擊出任何長打，陳俊秀更在關鍵時刻多次遭到三振，團隊得點圈表現乏善可陳。儘管先發投手德保拉（Jose De Paula）主投8局僅失2分，展現強大壓制力，但孤掌難鳴，仍無法為球隊換來一場勝利。本季至今兄弟得分和打點都排名聯盟倒數第2，僅優於墊底的樂天桃猿，與球迷過往對於「黃衫軍」的印象大相逕庭。中信兄弟教練團本季甫進行調整，由日籍教練西田明央與後藤駿太接手掌舵，分別針對打擊策略與揮棒機制進行強化，試圖解決過往進攻火力不穩的問題。然而，隨著原美籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）與丹尼爾（Daniel Catalan）離隊，新任教練團的執教風格似乎尚未能產生化學反應。面對球迷「打教下台」的呼聲，球團內部無疑正面臨極大的輿論壓力。今日現場抗議畫面在網路引發熱議，球迷對於球隊在得點圈執行力上的缺失尤感不耐。從今日戰況表來看，兄弟全場動用31個打數，僅敲出5支安打，無任何打點進帳，且團隊吞下5次三振。德保拉雖然繳出優質先發表現（8局2自責分），但因欠缺火力支援而苦吞敗投（2-1）。隨著團隊總得分與全壘打產量在聯盟中落後於味全龍、富邦悍將等隊伍，中信兄弟若不能在短期內調整打擊節奏並提升戰術執行力，恐將繼續陷入掙扎。