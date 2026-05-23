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中信兄弟今（23）日0：2被味全龍完封，連續2場敗給全壘打，本季黃衫軍全壘打數、純長打率都在聯盟敬陪末座，在追求長打的現代棒球風氣下，兄弟不增反退，從2年前團隊78轟遙遙領先各隊，到今年靠短槍、戰術擠回分數，黃衫軍2年間變化之快，讓人始料未及。中信兄弟今年打完前37場比賽，團隊僅有13轟，排在聯盟最後一名，純長打率.075則與樂天桃猿並列最差，靠著戰術取分與短程安打，努力將團隊OPS+苦撐到接近聯盟平均的96，但投手徹底崩盤，讓贏球成為最困難的事。2024年，中信兄弟全年拿到70勝，靠的是強悍無比的打擊，尤其是長打火力傲人，在美籍打擊教練丹尼爾引進運科後受到成效，全年扛出78轟、純長打率.115都排第一，該年全壘打排第2的台鋼雄鷹、味全龍僅58轟，純長打率居次的樂天桃猿為.101，兄弟長打火力稱得上是斷層式領先。在逐漸重視長打的現代棒球氛圍下，當時各隊都還在兄弟後方努力追趕，想不到僅2季時間，中信兄弟就從靠全壘打奪勝的打擊大軍、退化成短槍游擊隊。對比2年前陣容，中信兄弟只缺少一位陳子豪，2024年其餘主力都還在陣中，包含許基宏、陳俊秀、張志豪與曾頌恩，但年齡逐漸帶走這些打者的長打砲瓦，今年雖然有張仁偉、黃韋盛等人補上，打出高於聯盟平均成績，但與學長們當年充沛的長打火力相比，如今這支兄弟打線的打擊期待感確實不高。這兩場比賽，兄弟輸的劇本幾乎一樣，前段靠洋投一路糾纏，後段被打出關鍵全壘打，最後一瀉千里輸球，在現代棒球「全壘打決勝負」氛圍下，中信兄弟想找到破局方法，依舊得找回消失的長打，但有誰能挺身而出呢？