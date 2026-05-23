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▲中信兄弟「K歌主題日」邀請國際巨星PSY登場，用極具感染力的表現征服全場。（圖／讀者提供）

▲中信兄弟「CHANNEL B K歌主題日」邀請國際巨星PSY壓軸獻唱，開出最高3600元票價，原本還被象迷嫌貴，結果線上看到PSY表演後，紛紛表示後悔。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（23）日「CHANNEL B K歌主題日」邀請國際巨星PSY壓軸獻唱，用極具感染力的表演方式，讓全場球迷狂歡，在社群引爆話題性，但實際上本場票房開出2萬8179人，創下兄弟隊史「周六蛋」首度未破3萬人最低紀錄。鏡頭前看到PSY精采表現，象迷都表示超後悔，中信兄弟年度重磅主題日「CHANNEL B K歌主題日」，日前宣布邀請PSY賽後演唱，並全面升級舞台等硬體設施，但繼昨日2萬3421人進場後，今日預期最多人的周六場次，最終僅有2萬8179人進場，是中信兄弟隊史周六「攻蛋」首度未破3萬人，原紀錄是2025年8月23日的3萬1001人。「CHANNEL B K歌主題日」應援熱區最高票價為3600元、另有3300元區域，L2則為2200元至2400元，沿用去年票價，日前曾有不少兄弟球迷質疑「賣太貴」，直到本場公佈人數時，社群上仍有不少批評聲量，指出票價太高是主要問題。但直到PSY登場後，球迷就忘掉0：2輸球的遺憾，被這位國際巨星的強大感染力征服，全場都被帶動、嗨到站起來跳舞，磅礡氣勢堪稱大巨蛋賽後演出首見。鏡頭前的百萬象迷，看到PSY表現後，也紛紛發出道歉聲明，「以後不會再質疑球團」、「比賽600演唱會3000」、「看了比賽：好險沒去、看了表演：X為什麼我沒去」、「全部人都忘記輸球了」，有別於鍵盤前的後悔，在場的球迷則拍下照片炫耀，