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▲鈴木駿輔今日面對樂天桃猿投出7局僅失1分好投，還一度投到血染球褲。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今（23）日3：1擊敗樂天桃猿，日籍先發投手鈴木駿輔主投7局、僅因為首局陽春砲丟1分，還送出4次三振，比賽中段手破皮流血，仍展現鬥志續投，下場時甚至還在跟教練討論、勤作筆記，畫面被轉播單位全部記錄下來，球迷看到後全哭了，「鈴木駿輔是我大哥」、「真的太拚了」、「日本投手值得敬佩」鈴木駿輔2023年從樂天桃猿展開中職生涯，球季結束後未獲續約，一度轉戰甲組成棒業餘賽場，2025年才被富邦悍將看上，直到季末才獲得出賽機會，總計出賽5場、留下2勝1敗、防禦率2.51成績單。去年穩定表現，也讓他本季續留中職，開季至今6場先發豪取4勝，展現出中職前段輪值先發水準，本場面對樂天桃猿，雖然一開局就被陳晨威打出全壘打，但後續回穩，最終用89球投完7局被打出7安打、僅失1分、另有4次三振，其中61球是好球，好球率高達68.9%。鈴木駿輔本賽中段下場時，一度投到手破皮流血，不斷擦拭在球褲上，右大腿處一塊一塊紅點相當顯眼，他第六局下場休息時，轉播單位特別特寫鏡頭，當下鈴木駿輔礽在與教練討論投球狀況、並勤做筆記，最後還上場再投完第7局才退場。實際上，鈴木駿輔自4月中，就被發現有在比賽中做筆記的習慣，他當時透露是學習MLB洛杉磯道奇山本由伸的做法，希望在每場比賽過程中紀錄下心情與戰略，對當下戰局、未來表現都有影響。球迷看到鈴木駿輔浴血奮戰、仍在場下做筆記的熱血畫面，也紛紛表示感動，「真的是看到哭」、「鈴木駿輔是我大哥」、「手都噴血了還在寫喔」、後續看到鈴木駿輔繼續待在場上投球，又留言道，「不對、他還續投比較扯」