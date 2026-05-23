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今（23）日於台北大巨蛋舉行中信兄弟「Channel B」主題日，儘管中信兄弟在球場上以0：2遭到味全龍完封，難堪落敗。但賽後韓國巨星PSY的壓軸登場，瞬間將大巨蛋變身為28179人的大型演唱會，不僅讓主場球迷忘卻賽果痛苦，連場邊的中信兄弟洋將德保拉、勝騎士與羅戈都瞬間化身粉絲，在休息區內拿起手機狂拍。而當唱起個人最招牌的歌曲〈江南Style〉時，最高潮部分他直接況上欄杆大吼：「跳起來！」讓觀眾們完全被他的表演擄獲。PSY大叔一現身，大巨蛋的氣氛瞬間被點燃。當他走過中信兄弟休息區時，場上才剛打完一場硬仗的兄弟球員們都聚精會神地看著他表演，三洋投德保拉、勝騎士與羅戈紛紛拿起手機捕捉PSY的風采，展現這位韓國巨星無遠弗屆的魅力。球迷對於休息室這幕紛紛表示：「球員看得津津有味，這就是PSY的高規格誠意！」根據《NOWNEWS》記者現場觀察，兩隊球員留下來看表演的人不少，不只是兄弟、味全龍隊的林凱威、李超等人也在休息室跟著跳。PSY現場展現頂級唱功與舞台掌控力，當經典神曲《江南Style》節奏響起，整座大巨蛋瞬間淪陷。PSY霸氣一吼「跳起來」，帶領全場觀眾揮舞雙手、跳起招牌騎馬舞，現場震撼力十足。更有球迷在社群平台激動留言：「原本對比賽內容很鬱悶，但大叔真的拯救了我今天的心情！」、「不用煙火、不用舞群，大叔一個人就嗨翻大巨蛋，這場比賽值回票價！」賽後社群媒體湧入大量象迷分享激動心情，許多球迷坦言：「原本抱怨票價太貴，但看完PSY的表演覺得完全值得」、「今天的內容絕對值得 不可以再質疑中信兄弟的K歌了」「什麼內容都沒關係了，這就是進場的價值」。PSY不僅應要求加碼安可再跳一次，更親民地喊話「5首歌是我的工作，安可曲只有我和你們大家」，這種高規格的親和力與現場感染力，讓不少現場球迷直呼「值回票價」、「我爪我驕傲」。